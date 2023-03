Sayen, su Prime Video in streaming da oggi

Sayen, il revenge movie d'azione di Alexander Witt, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 3 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Sayen sta dando la caccia agli uomini che hanno ucciso sua nonna. Grazie al suo addestramento e alla sua conoscenza della natura, riesce a ribaltare la situazione, venendo a conoscenza di una cospirazione da parte di una società che minaccia le terre ancestrali del suo popolo. Diretto da Alexander Witt, dopo aver avuto a che fare con i film di genere grazie a Resident Evil: Apocalypse, il film è interpretato da Rallen Montenegro, Enrique Arce, Roberto García Ruiz e Arón Piper, uno dei volti dell'amatissimo show spagnolo Elite.

L'idea di questo show, che farà parte della prima trilogia cilena streaming, è nata dalla collaborazione tra la casa di produzione Fábula e Amazon Prime Latin America. Secondo Juan de Dios Larraín, rappresentante di Fábula, incentrare la trama sulla comunità mapuche nasce da una conversazione con lo sceneggiatore della serie, Julio Rojas: _"Volevamo sapere se noi cileni siamo in grado di connetterci con una cultura con cui condividiamo il territorio e in cui negli ultimi anni c'è stata una questione molto delicata, che ha generato molte divisioni".

Tuttavia, sebbene si trattasse di una questione complessa da affrontare, "riteniamo che l'industria audiovisiva abbia una responsabilità e che sia stato più facile evitare la sfida che accettarla". Per quanto riguarda il modo in cui l'estetica, i costumi e l'identità della comunità mapuche sarebbero stati presentati, la costumista Muriel Riveros ha affermato che "la cosa più importante per affrontare il tema mapuche era cercare di essere il più rispettosi possibile, sapendo che si tratta di una finzione".