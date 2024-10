Nella giornata di mercoledì 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma ci saranno incontri molto attesi come quelli con Saverio Costanzo e Alberto Angela, tra i film in programma We Live in Time e Mani Nude.

La giornata di mercoledì 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma proporrà alcuni incontri molto speciali, come quelli con il regista Saverio Costanzo e il presentatore Alberto Angela, mentre tra i tanti titoli in programma ci saranno We Live in Time, alla presenza del regista John Crowley, e l'anteprima di Mani Nude.

Prosegue inoltre la programmazione delle varie sezioni collaterali, come l'apprezzata Storia del cinema, e in giornata spazio anche a due convegni.

Gli incontri

Alle ore 16.30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica si svolgerà l'incontro con Saverio Costanzo: il regista e sceneggiatore romano rievocherà con il pubblico la storia del suo esordio al cinema avvenuto venti anni fa con Private. Ispirato a fatti reali, il film racconta l'occupazione militare della Palestina dalla prospettiva intima e privata di una famiglia costretta a condividere la sua abitazione coi soldati israeliani che si sono insediati al secondo piano.

Presso il Maxxi, alle ore 18.30, il paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore Alberto Angela presenterà al pubblico Pompei in piano sequenza di Gabriele Cipollitti, il backstage del suo successo televisivo "Pompei, le nuove scoperte": un unico piano sequenza lungo più di due ore attraverso l'antica città di Pompei.

I film in programma

La sezione Grand Public in programma nella Sala Sinopoli prenderà il via alle ore 18.30 con We Live in Time di John Crowley, con star Florence Pugh e Andrew Garfield, e che fonde il dramma con momenti di quotidiana comicità, la tenerezza, il dolore, l'orgoglio, la maldestrezza.

Alle ore 21.30 spazio poi alla proiezione di Mani nude di Mauro Mancini che continua a raccontare, dopo Non odiare, le radici della violenza e a scavare con inedita complessità nelle ferite dell'animo umano. Ad aiutarlo ci sono la fotografia di Sandro Chessa, che immerge la vicenda in luci d'acquario, e un cast composto da Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Alessandro Gassmann e Renato Carpentieri.

La Sala Petrassi ospiterà due titoli del concorso Progressive Cinema a partire dalle ore 16 con Greedy People, un noir diretto da Potsy Ponciroli che rende omaggio al cinema dei fratelli Coen, mentre alle 18.45 si svolgerà l'anteprima di L'isola degli idealisti, diretto da Elisabetta Sgarbgi e tratto da un romanzo di Giorgio Scerbanenco che, scritto nel 1942, andò perduto ed è stato pubblicato solo nel 2018.

Il Concorso Progressive Cinema ospiterà inoltre, presso il Teatro Studio Gianni Borgna alle ore 20.30, la proiezione di La Nuit se traîne di Michiel Blanchart. Nel suo debutto nel lungometraggio, il regista firma un incubo urbano che ricorda le affannate odissee notturne di Scorsese, popolato di sbandati e malviventi, con una ragazza misteriosa e un capobanda inquietante (Romain Duris), tra locali, metropolitane, stazioni ferroviarie e strade.

Alle 15.30, sempre al Teatro Studio Gianni Borgna, spazio all'opera prima di Laura Carreira intitolata On Falling, realizzato con il sostegno della Sixteen Films di Ken Loach, e a seguire, alle ore 18, si svolgerà la proiezione di Lumière, le cinéma! di Thierry Frémaux. Il seguito di Lumière! L'invenzione del cinematografo ospita circa cento film dei Lumière, tutti perfettamente restaurati.

Alle ore 21.15 in Sala Petrassi per la sezione Best of, verrà proposto Anora, commedia venata di amarezza che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, un ritratto di vite complicate, ma fantastiche, diretto da Sean Baker.

La programmazione al MAXXI

Alle ore 16 verrà proiettato Ghostlight, nuovo film scritto e diretto da Kelly O'Sullivan e Alex Thompson, dove l'allestimento di "Romeo e Giulietta" da parte di una piccola compagnia teatrale di quartiere di Chicago fa scoprire una parte inaspettata di se stesso a un maturo operaio edile, ombroso e scontroso.

In serata, alle ore 21, verrà proiettato San Damiano di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes. Il documentario è la storia di un incontro: quello tra i registi e Damiano, una figura fuori da ogni schema, che ha istinti violenti ma anche un animo fragile e cerca di scendere a patti con le turbe psichiche che lo tormentano.

I titoli proposti al Teatro Olimpico

Alle ore 18 si svolgerà la proiezione di Ago di Giangiacomo De Stefano, sulla vita e carriera di Giacomo Agostini, uno dei più grandi piloti nella storia del motociclismo, ma anche uno dei simboli dell'Italia degli anni '60 e '70.

Alle ore 21 sarà proposto Fantasmi a Roma di Antonio Pietrangeli, nel programma dell'omaggio dedicato a Marcello Mastroianni a cent'anni dalla sua nascita. A introdurre il film ci sarà il regista Mario Martone.

La sezione Storia del Cinema

Alla Casa del Cinema alle ore 17 si svolgerà la proiezione di Delon Melville, la solitude de deux samouraïs di Laurent Galinon: nel documentario, seguiamo Alain Delon che, appreso dell'infarto che ha colpito il suo maestro, Jean-Pierre Melville, attraversa la Francia in auto, per poterlo salutare per un ultima volta.

Alle ore 21, il direttore della fotografia Luciano Tovoli introdurrà la sua unica opera da regista, Il generale dell'armata morta, film voluto dai due straordinari protagonisti, Michel Piccoli e Marcello Mastroianni.

Alle ore 14, avrà luogo la proiezione in replica di Leonardo da Vinci introdotta dai registi Ken Burns, Sarah Burns e David McMahon.

Gli eventi

Alle ore 18.30, alla Casa del Cinema, SIAE e Bixio Academy organizzano "Bloody Notes", un incontro che celebra le colonne sonore nel cinema del brivido, alla presenza di alcuni tra i più importanti autori di colonne sonore. Tra gli ospiti dell'evento ci saranno Franco Bixio, presidente del più antico gruppo editoriale italiano legato alla produzione di colonne sonore, insieme a maestri di musica come Claudio Simonetti, Fabio Frizzi, Pivio, e al critico musicale Maurizio Becker. Interverrà in video da Venezia per un saluto anche Pino Donaggio. L'incontro, coordinato da Renato Marengo, sarà aperto da un cortometraggio di Paolo Zefferi che racconta il legame che da sessant'anni unisce il cinema horror con il Gruppo Editoriale Bixio. Per l'occasione sarà anche presentata da Marco Bixio l'ultima produzione della Cinevox: la stampa della colonna sonora dei Goblin del cult movie L'altro Inferno di Bruno Mattei, illustrata dagli artworks di Fernando Proietti, docente della Scuola Romana dei Fumetti. In chiusura, si terrà la proiezione di un estratto del film documentario Profondo Argento di Giancarlo Rolandi e Steve Della Casa dedicato al grande Dario Argento.

Alle ore 10 presso la Casa del Cinema, l'appuntamento è con "We Are Stories - Sogni, sfide e passioni delle professioniste di oggi e di domani", la nuova campagna promossa da FAPAV a tutela del Diritto d'Autore e a sostegno delle industrie audiovisive.

Anche nel 2024, la Festa del Cinema tornerà a Rebibbia Nuovo Complesso con tre diversi appuntamenti: il primo è alle ore 16 presso la nuova sala "Meta", con la proiezione di un documentario dal titolo Ricordo di Enrico Maria Salerno 1994-2024.