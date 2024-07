Saturnia Film Festival 2024: Darko Peric de La casa di carta e Matteo Branciamore tra gli ospiti

Svelati gli ospiti che interverranno nel corso della nuova edizione del Saturnia Film Festival, diretto dal regista Alessandro Grande, che si svolgerà dal 31 luglio al 4 agosto 2024. Giunta alla settima edizione, anche quest'anno la kermesse offrirà un ricco programma che prevede le proiezioni dei film dei due concorsi e incontri con alcuni dei protagonisti del nostro cinema.

Accanto ai primi nomi già annunciati, Barbara Ronchi, Piero Messina, Bruno Falanga e Carlotta Gamba, è stata annunciata la presenza di Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale e attore, che riceverà il Premio Saturnia Film Festival 2024 per la sua carriera in continua ascesa nel mondo del cinema. Attesa a Saturnia Film Festival la regista Cinzia TH Torrini, reduce dal recente successo di Sei nell'anima, biopic targato Netflix dedicato agli esordi di Gianna Nannini, che riceverà il Premio Donne nel Cinema assegnato ogni anno dal festival a una personalità femminile di spicco del cinema italiano. Matteo Branciamore sarà, invece, celebrato con il Premio al Miglior Contributo Artistico per la sua ultima sorprendente interpretazione in Enea di Pietro Castellitto. Tra gli ospiti di questa edizione anche Darko Peric, attore serbo naturalizzato spagnolo noto soprattutto per aver vestito i panni di Helsinki nella serie di culto _La Casa di Carta:. Grande appassionato di cinema italiano, Peric racconterà la sua carriera e il suo rapporto con il nostro paese.

Opportunità per registi e sceneggiatori

Un primo piano di Matteo Branciamore

In programma anche gli appuntamenti della nuova sezione Saturnia Pitch, due giornate in cui registi e sceneggiatori potranno presentare i propri soggetti a una platea di addetti ai lavori con momenti di formazione collettiva, masterclass su sviluppo, produzione e distribuzione cinematografica tenute da professionisti del settore. Tra gli ospiti del Pitch: Luigi Chimienti (dispàrte), Mirella Cheeseman (Wildside), Giulia Rosa D'Amico (Mompracen), Paolo Bogna (Kavac Film), Serena Lonigro (Gaumont), Luca Marino (Indaco Film). A tenere la masterclass saranno Alessandro Amato (dispàrte), Marco Compiani (Vivo Film), Angelica Cantisani (Torino Film Lab), Manuela Rima (Rai Cinema Channel).

La casa di carta 5: le reazioni dei fan al finale della serie

Il Saturnia Film Festival 2024 rende omaggio a Marcello Mastroianni nel centenario della nascita. Per celebrare questa grande icona del nostro cinema, i film del concorso saranno preceduti dalla proiezione di alcuni trailer dei più importanti film del grande attore. Completa il programma del festival la sezione Art Short School, diretta da David Pompili, con i video degli studenti del Liceo Linguistico di Sorano e di Narni che resteranno visibili al Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto per tutte le giornate del festival oltre che al Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia.

Per informazioni: www.saturniafilmfestival.it.