Saturday Night, Jason Reitman ha diretto il film come se fosse un musical

Jason Reitman ha confessato di aver diretto Saturday Night, il nuovo film che racconta i 90 minuti precedenti alla messa in onda del primo episodio del popolare talk show comico nato nel 1975, come se fosse un musical.

Il film racconta in che modo il Saturday Night Live è approdato sugli schermi televisivi americani e ha ammesso di aver affrontato il progetto come se fosse uno spettacolo teatrale e non un lungometraggio cinematografico.

Saturday Night: il film girato come uno show teatrale

"Devi pensarlo come un musical" ha spiegato a Collider "È come una coreografia. Dobbiamo organizzare dove si trova ogni personaggio in ogni momento e abbiamo girato il film due volte. L'abbiamo fatto durante la preparazione, girandolo con sostituti, utilizzando telecamera, foto, video e risolvendo tutto, costruendo il set un mese in anticipo per questo motivo".

A quel punto il team è passato alla fase successiva:"Quando siamo arrivati sul set, tutto era già organizzato per girare il più velocemente possibile. Poi, il giorno delle riprese, di solito stavamo fino a mezzogiorno a fare la coreografia. La prima volta che guardi la scena, vuoi solo metterti le mani nei capelli. Devi mantenere la calma e la fiducia che entro mezzogiorno possa sembrare davvero una scena".

Jason Reitman è felice di poter fare, dopo venticinque anni di carriera, ancora film personali:"Quando ho iniziato questo lavoro, sognavo di poter fare un film dopo l'altro. Voglio soltanto essere sul set e raccontare storie. Quindi, il fatto che venticinque anni fa ero a questo festival con un cortometraggio e vent'anni fa con Thank You For Smoking mi rende felice di poter essere ancora qui. Sono contento di poter fare ancora film, e poterli fare ancora personali. Penso che fosse la mia più grande paura quando ero giovane: fare un paio di film personali e finirla lì".

Nel cast di Saturday Night anche Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, J.K. Simmons e Willem Dafoe.