Sasha Grey a Pompei: la pornostar in vacanza tra gli scavi (FOTO)

In vacanza tra gli scavi e le rovine di Pompei, la pornostar Sasha Grey ne ha approfittato per lanciare un ulteriore appello a favore di indagini che possano risolvere l'omicidio di Umberto e Greta sul Lago di Garda.

Sasha Grey ama l'Italia. Già negli anni scorsi, la pornostar ha visitato Sicilia, Veneto e Lombardia. In questi giorni, l'attrice si trova in vacanza a Pompei e Capri e, nonostante abbia staccato la spina per un po', ne ha approfittato per lanciare un ulteriore appello a favore di indagini che possano risolvere l'omicidio di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti sul Lago di Garda.

Sasha Grey ha condiviso sul suo profilo Facebook una fotografia che la mostra tra gli scatti di Pompei, sottolineando il caldo che attanaglia la città nota per i suoi scavi archeologici. Nonostante questo, l'attrice non ha perso tempo per lanciare un ulteriore appello relativo alla vicenda che ha visto come protagonisti Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, i due ragazzi speronati e uccisi da un motoscafo lo scorso 20 giugno.

Il 26 giugno, Sasha Grey scriveva sul suo profilo Instagram: "Non ci sono parole per descrivere la profonda perdita che stiamo vivendo, soprattutto la famiglia del mio amico Umberto. L'intera comunità di Salò, Toscolano-Maderno e del Lago di Garda si stringe attorno alla famiglia delle vittime. Le acque cristalline adesso brillano un po' meno. Umberto e Greta sono stati uccisi da due turisti tedeschi. Spero che la loro ricchezza non sia garanzia di fuga e salvezza". L'attrice ha condiviso una serie di articoli di giornale e di video tratti da vari TG nazionali che riprendono il momento in cui Patrick Kassen e Cristian Teismann hanno speronato il monoscafo dei due.

Dal 26 giugno in poi, Sasha Grey ha ricordato più volte il suo amico Umberto, scrivendo di lui: "Umberto era una persona così carina e gentile. Modesto e a volte timido, a differenza di molti altri. Non riesco a smettere di vedere il suo sorriso e sentire le sue risate, questa tragedia è difficile da accettare. Spero di poter avere sempre il tuo sincero interesse nei confronti dell'amicizia. Umbi, Umbi, Umbi, ho amato tutte le giornate che abbiamo condiviso! Il tuo spirito forte rimarrà con noi per sempre!".

A partire dal 4 luglio, infine, Sasha Grey ha lanciato una petizione online per fare chiarezza su quanto accaduto in relazione all'omicidio di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti e ha auspicato che Patrick Kassen e Christian Teismann vengano consegnati alla legge. A quanto pare, Teismann sarebbe il vicepresidente della Lenovo, mentre Kassen possiederebbe una compagnia nota come Cellergy. La speranza della pornostar è che giustizia venga fatta e che i due ragazzi non finiscono tra le maglie dell'oblio.

L'ultimo aggiornamento sulla vicenda risale al 9 luglio e consiste in un nuovo invito a firmare la petizione lanciata online da Sasha Grey.