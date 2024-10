Sasha Calle, il rimpianto della star di The Flash: "Perdere il ruolo di Supergirl è stato straziante"

Per Sasha Calle il ruolo di Supergirl è stato un'esperienza unica e irripetibile. Dopo che l'attrice ha avuto l'opportunità di interpretare l'icona DC in The Flash, uscito lo scorso anno, è stato annunciato che il personaggio sarebbe stato rebootato nel DCU con Milly Alcock ingaggiata per vestire i panni della prossima versione del personaggio.

Prima che James Gunn e Peter Safran prendessero le redini dei DC Studios, c'era l'intenzione di far tornare la Calle nei panni di Supergirl dopo la sua introduzione nel ruolo in The Flash. Per il film era stato girato anche un finale alternativo che lasciava presagire un continuo della sua storia, che ora non si realizzerà mai.

Parlando della situazione in una recente intervista con l'Hollywood Reporter, la Calle ha ammesso di avere pensieri contrastanti su questa vicenda. Sebbene sia stato "straziante" perdere il ruolo che si aspettava di interpretare ancora in futuro, si è sentita comunque orgogliosa di aver aperto una nuova strada per il personaggio, sapendo che molti fan hanno apprezzato la sua versione della Donna del Domani.

"Ero profondamente innamorata di quel ruolo. Abbiamo parlato molte volte del suo futuro. Quando ho firmato per quel ruolo, c'era un contratto per più film", ha spiegato l'attrice. "È una cosa comune quando si firma per un franchise. Quindi è stato molto doloroso per me. Alla fine, so di aver fatto del mio meglio".

Calle ha continuato: "Lo guardo come qualcosa di super bello. È stato detto che una ragazza latina queer come me non poteva essere Supergirl. Ma lo sono stata, e nessuno potrà togliermelo. Questa è la cosa più importante per me: ho fatto qualcosa di importante. E che ci si veda o meno rappresentati in me, molte persone si sono davvero immedesimate in lei e l'hanno amata".

Riflettendo su ciò che ha significato, l'attrice ha aggiunto: "Il rispetto che alcuni fan hanno significa molto per me. È stato molto difficile, devo dire. Ho provato sentimenti agrodolci mentre cercavo di gestire il tutto. Ero molto eccitata, ma c'erano molte domande senza risposta per me, quindi è stato molto agrodolce".