Sarah Silverman affiancherà Blair Underwood nel cast di Viral

Sarà Sarah Silverman a interpretare la protagonista di Viral, un nuovo progetto con star Blair Underwood la cui produzione dovrebbe inisiare a breve.

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Joe McClean, coinvolto anche come produttore esecutivo, e le riprese, che erano in programma un anno fa a New York durante l'autunno, inizieranno in estate.

Al centro della trama c'è Andrew (Blair Underwood), che scivola nella paranoia quando la moglie scompare. L'unico modo per uscire da un ciclo di autodistruzione sembra affidarsi alla nuova fidanzata Emilia (Sarah Silverman), un'attivista e blogger che incontra durante la terapia di gruppo e che affronta dei demoni legati al proprio passato.

Viral esplorerà la tematica di come insieme si possa essere abbastanza forti per lasciarsi alle spalle gli incubi e i problemi mentali e trovare la vera felicità.

Underwood, che sarà anche il regista del progetto, ha dichiarato: "Una vera artista eccelle in ogni genere. La maggior parte delle persone conosce Sarah Silverman per le sue performance comiche brillanti, ma è onesta in modo devastante e autentica anche come attrice drammatica. Ho scoperto questo lato della sua capacità artistica con il film I Smile Back. Aspettate a vederla in Viral: sarà una rivelazione assoluta".

Sarah Silverman ha recentemente concluso le riprese di Marry Me accanto a Jennifer Lopez e Owen Wilson ed è stata protagonista della serie I Love You, America, andata in onda su Hulu dal 2017 al 2018.