Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: Gli otto Vip in gara e le sfide del 25 giugno

Otto vip si affrontano nella nuova puntata di Sarabanda Celebrity su Italia 1: giochi musicali, intuizione e colpi di scena fino al decisivo 7X30 finale che assegna la vittoria.

Torna questa sera, giovedì 25 giugno, in prima serata su Italia 1, Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. Lo spin-off, prodotto da Banijay Italia, lo scorso hanno ha riportato sullo schermo, dopo otto anni di assenza uno dei format musicali più amati della televisione italiana, in una versione rinnovata, più dinamica e pensata per il pubblico contemporaneo.

Anche nella sesta puntata, otto volti noti dello spettacolo si sfideranno divisi in due squadre da quattro concorrenti, tra memoria musicale, intuito e colpi di scena. L'obiettivo resta quello di accumulare punti e jolly per affrontare al meglio la prova finale del 7X30, decisiva per decretare il vincitore della serata.

Le squadre vip della puntata del 25 giugno tra musica e sfide

Da una parte il team composto da Iva Zanicchi, Alvin, Rossella Brescia e Francesco Cicchella. Dall'altra parte invece scendono in gioco Nina Zilli, Jimmy Ghione, Syria e LDA. Le due squadre si affronteranno in una serie di giochi basati su hit musicali, memoria e intuizione, con l'obiettivo di conquistare vantaggi decisivi per la fase finale.

Nina Zilli

La formula di Sarabanda Celebrity alterna momenti di gioco puro a parentesi di intrattenimento leggero, mantenendo l'equilibrio che ha reso celebre il format originale. Le prove mettono alla prova non solo la conoscenza musicale dei concorrenti, ma anche la capacità di riconoscere brani e dettagli legati alla cultura pop italiana e internazionale.

Tra successi intramontabili, sfide veloci e ospiti vip, il programma continua a unire nostalgia e intrattenimento contemporaneo, confermandosi uno degli appuntamenti più ritmati del palinsesto estivo di Italia 1. La regia è affidata a Roberto Cenci.