Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: le squadre e gli ospiti della finale

Ultimo appuntamento su Italia 1 per Sarabanda Celebrity: Claudio Amendola, Elena Santarelli e Asia Argento guidano i team di celebrità nell'adrenalinica sfida musicale a punti.

Questa sera, venerdì 3 luglio, va in onda in prima serata su Italia 1 l'ultimo imperdibile appuntamento con Sarabanda Celebrity. Il game show musicale condotto da Enrico Papi e prodotto da Banijay Italia giunge all'atto conclusivo di una stagione di grande successo. Il format, capace di mescolare la nostalgia del quiz cult originale a un ritmo moderno e dinamico, è pronto a salutare il pubblico con una sfida all'ultima nota.

Anticipazioni Sarabanda Celebrity di stasera 3 luglio

La formula dello show vedrà contrapporsi otto celebrità, divise in due squadre da quattro elementi ciascuna. Tra grandi hit del passato, tormentoni estivi, prove di memoria visiva, intuizione e aneddoti esclusivi, i concorrenti si sfideranno in una serie di giochi inediti e grandi classici della trasmissione.

L'obiettivo della serata è cruciale: accumulare il maggior numero di punti e di preziosi jolly per poter affrontare nelle migliori condizioni possibili il temutissimo 7X30 finale, il gioco iconico che ha fatto la storia della televisione italiana e che decreterà i vincitori.

Giuseppe Giofrè

Il cast scelto da Enrico Papi per questa settima e ultima puntata promette scintille e grande divertimento. Da un lato vedremo la squadra composta dall'amatissimo attore Claudio Amendola, la showgirl Elena Santarelli, il ballerino Giuseppe Giofrè e la cantante Giulia Penna.

A dare filo da torcere al primo team ci sarà un quartetto altrettanto agguerrito, formato dalla poliedrica Asia Argento, la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto, il volto tv Ellen Hidding e la simpatia travolgente di Sergio Friscia. Chi riuscirà a dimostrare di avere l'orecchio musicale più veloce? L'appuntamento è per stasera in prima serata su Italia 1.