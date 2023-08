Santocielo: Giovanni Storti protagonista del nuovo film di Ficarra e Picone

Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo si tuffa in una nuova avventura, affiancando Ficarra e Picone nel loro nuovo film Santocielo, in uscita il 14 dicembre.

Ci sarà anche Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo tra gli attori protagonisti di Santocielo, il nuovo film di Ficarra e Picone, diretti per la prima volta dal regista Francesco Amato.

Le riprese del film, che uscirà il prossimo 14 dicembre al cinema per Medusa Film, sono appena terminate a Roma, dopo aver girato per sette settimane in Sicilia, tra Catania e Montalbano Elicona.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.

Dopo una lunga militanza nel trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Giovanni Storti si è misurato in un ruolo drammatico in solitaria ne Le voci sole, dramma sull'immigrazione diretto da Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. A partire dal 14 agosto lo ritroveremo nel corale I peggiori giorni di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo; al momento Giovanni è impegnato sul set di Zamora, esordio ala regia di Neri Marcorè con Marta Gastini e Antonio Catania.