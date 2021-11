Santa Inc.: il trailer della serie animata natalizia per adulti prodotta da Seth Rogen

HBO Max ha condiviso online il trailer della serie animata per adulti Santa Inc, che è stata prodotta dall'attore Seth Rogen.

Santa Inc. è la nuova serie animata per adulti in arrivo sugli schermi americani giovedì 2 dicembre, di cui HBO Max ha ora condiviso il trailer ufficiale.

Nel video si assiste a un'entrata in scena spettacolaredi Babbo Natale e a qualche dettaglio riguardante quello che accade a uno degli elfi, la giovane Candy Smalls, quando decide di voler diventare la sua erede. La protagonista sembra però pronta a tutto pur di raggiungere il suo ambizioso obiettivo.

A dare voce a Candy, al centro della trama degli otto episodi, è stata Sarah Silverman. In Santa Inc. si seguirà il suo tentativo di diventare al Polo Nord la prima donna a essere erede di Babbo Natale, personaggio affidato a Seth Rogen, anche se dovrà lottare come un uomo.

Nel cast di attori coinvolti nel progetto ci sono anche Leslie Grossman (American Horror Story) nel ruolo di Cookie; Gabourey Sidibe nella parte della renna apertamente bisessuale Goldie; Craig Robinson che ha dato voce a Junior, leader del gruppo di renne che guida la slitta di Babbo Natale; Nicholas Braun che sarà Devin che ha frequentato la North Pole University che aiuterà Candy; Maria Bamford nella doppia parte della moglie di Babbo Natale e Big Candy, ovvero la madre di Candy; e Joel Kim Booster, responsabile dello staff di Babbo Natale.

La sceneggiatura è stata scritta da Alexandra Rushfield (Shrill) ed è prodotta da Point Grey Pictures, di Seth Rogen, in collaborazione con Lionsgate.