Sanremo 2025, Luca Jurman si scaglia contro Carlo Conti ed il nuovo regolamento

Ormai da molti anni il festival di Sanremo rappresenta un appuntamento fisso per tutti coloro che hanno voglia di trascorrere qualche serata di divertimento davanti al piccolo schermo. La musica italiana viene celebrata così ogni anno attraverso cinque serate in cui diversi cantanti si confrontano in una gara ricca di emozioni e divertimento.

Luca Jurman e le critiche al nuovo regolamento per Sanremo 2025

Ecco quindi che, come ogni anno, in questi mesi avranno luogo le scelte decisive per quella che sarà la prossima edizione del festival, questa volta condotto da Carlo Conti dopo l'addio di Amadeus (direttore artistico delle ultime cinque edizioni). Nel mentre però sono arrivate anche le prime critiche da parte di coloro che non hanno affatto gradito le così dette "novità" apportate allo show da parte del noto conduttore. Tra questi c'è anche Luca Jurman.

Sanremo 2024, le pagelle della finale: Angelina Mango talento puro

Quest'ultimo ha infatti caricato recentemente un video sul suo profilo Instagram in cui, tra le altre cose, ci ha tenuto ad esprimere il suo disaccordo in merito al nuovo regolamento per la partecipazione delle nuove proposte al festival. Questo infatti prevede un'età massima di 26 anni, e non più 30 come è invece sempre stato nel corso degli anni precedenti. "Perché solo 26 anni? Tutti gli artisti che si sono impegnati, ed hanno lavorato sodo fino ad oggi per presentarsi e magari sono più grandi, che cosa direte loro? "fatti vostri"?".

Carlo Conti

Le nuove regole per Sanremo 2025

Le novità apportate quest'anno dal nuovo diretto artistico del festival hanno un solo obbiettivo: rendere il tutto più veloce e snello rispetto al passato. Tra le altre cose, per evitare situazioni spiacevoli come quella dello scorso anno che ha visto coinvolto il cantante Geolier, a partire da ora il vincitore di Sanremo sarà decretato per il 50% dal televoto, e per il restante 50% da una commissione musicale. Voi che ne pensate? Tra l'altro, avete notato che Sanremo 2024 è stato il festival della promozione?