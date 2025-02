Sanremo 2025, Elodie sul palco della finale contrariata e senza ballerine: cosa è successo alla cantante?

Un imprevisto dietro le quinte avrebbe messo in difficoltà Elodie durante la finale di Sanremo 2025. Ecco cosa è successo.

Il Festival di Sanremo 2025 è giunto al termine, e come ogni anno non sono mancati i pettegolezzi e le curiosità che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Dalla censura alla collana di Tony Effe, fino agli occhi rossi di Massimo Ranieri, gli incidenti non sono stati pochi.

Sanremo 2025, la finale: Cosa è successo a Elodie?

Durante l'ultima serata del Festival, tenutasi sabato 15 febbraio, una curiosità ha attirato l'attenzione dei fan: Elodie, che dopo la sua esibizione è tornata in camerino visibilmente contrariata. Ma cos'è accaduto?

scossa di magnitudo 9.5 percepita al teatro ariston per Elodie #Sanremo2025pic.twitter.com/vghQbFfQ6Z — ¥le ???? Sanremo era ???? (@yleniaindenial1) February 15, 2025

Secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano, un imprevisto dietro le quinte avrebbe mandato su tutte le furie la cantante romana. Pare che, poco prima della sua esibizione, un altro artista in gara abbia accidentalmente pestato il suo vestito con il tacco, causando addirittura uno strappo all'abito.

RAGAZZI L'ELODIE GATE INDAGATE SUBITO SU COSA SIA SUCCESSO FINALMENTE STA SANREMANDO SANREMO #Sanremo2025 pic.twitter.com/qCUQBejsko — ¥le ???? Sanremo era ???? (@yleniaindenial1) February 15, 2025

Questo sarebbe stato il motivo del suo evidente nervosismo durante l'esibizione di Dimenticarsi alle 7. Marzano ha spiegato che "un'artista avrebbe involontariamente danneggiato il vestito di Elodie, facendo uno strappo con il tacco".

Da quel momento, Elodie sarebbe corsa in camerino, visibilmente in panico, perché doveva esibirsi a breve. Il disagio e il fastidio che provava sarebbero stati evidenti anche durante la performance, tanto che, secondo i commenti sui social, la cantante è salita sul palco senza le ballerine previste dalla scaletta, esibendosi da sola.

Inoltre, l'assenza di Elodie all'intervista di Rai Radio 2, prevista dopo le performance dei concorrenti, ha alimentato ulteriormente le voci, facendo pensare che l'incidente dietro le quinte fosse la causa di questo comportamento inusuale.

La finalissima di Sanremo 2025 si è conclusa con la vittoria di Olly con il brano Balorda nostalgia. Al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con Volevo essere un duro, seguito da Brunori Sas con L'albero delle noci. Elodie, invece, si è piazzata al dodicesimo posto.