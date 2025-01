Sanremo 2025: chi è Maria Tomba, la cantante di X Factor che rivedremo tra le Nuove Proposte

Come ben sappiamo, Sanremo 2025 ha introdotto (di nuovo) la categoria delle Nuove Proposte. Tra i quatto artisti che si sfideranno sul palcoscenico dell'Ariston ci saranno tante e nuove leve della musica contemporanea. Tra di loro c'è anche Maria Tomba. Con una personalità eccentrica e fuori dagli schemi, per la giovane artista il Festival di Sanremo è un vero proprio trampolino di lancio.

Da X Factor a Sanremo 2025: chi è Maria Tomba?

L'artista non ha scelto un nome d'arte. Si presenta così com'è. Classe 2002, Maria Tomba nasce a Verona e, fin da bambina, ha coltivato una passione per la musica. Già all'età di 11 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto e a partecipare ai primi concorsi canori, per poi avvicinarsi anche al mondo del teatro. Poi a 14 anni la svolta sul cantautorato.

Prima di Sanremo 2025, si fa conoscere nel 2022 a X Factor . Entra nella squadra di Fedez e si fa apprezzare, non solo per il suo tono di voce intenso e graffiante e per essere così versatile a livello musicale, ma anche per il suo look eccentrico (era "la ragazza in pigiama") e per la sua personalità molto vivace. Pur arrivando in finale, non vince l'edizione di X Factor ma pubblica lo stesso Malefica, il suo singolo.

Sanremo 2025: chi è Alex Wyse, il cantante di Amici che rivedremo all'Ariston tra i giovani

Poi arriva la svolta e il sogno dell'Ariston. Selezionata da Area Sanremo, partecipa al contest delle Nuove Proposte con Goodbye (voglio good vibes). La canzone conquista la Commissione Musicale grazie al suo mix di leggerezza e profondità. Il brano è "un inno alla positività, con un testo sincero e una melodia coinvolgente che riflette la sua personalità". Così arriva in finale, e il prossimo 11 febbraio salirà sul palco più ambito.

Nella vita privata Maria Tomba ha dovuto affrontare un grave lutto. Prima di trasferirsi a Milano, la cantante ha perso il padre a causa di una grave malattia. Era proprio il genitore che ha spinto la figlia a credere nei suoi sogni. Segnata dalla perdita, Maria Tomba afferma che al Festival canterà in suo onore.