Sanremo 2025, chi sono i cantanti in gara tra i Big: ci sono anche Fedez e Achille Lauro

Carlo Conti ha addirittura anticipato l'annuncio di un giorno per evitare spoiler dell'ultimo momento, ma finalmente ci siamo: durante il TG1 delle 13:30 di domenica 1° dicembre sono stati annunciati tutti i cantanti in gara a Sanremo 2025 nella categoria Big. I nomi, al contrario di quanto anticipato qualche mese fa, sono 30 anche questa volta, esattamente come un anno fa. Cosa che ci fa in effetti interrogare su come il conduttore e direttore artistico riuscirà a chiudere ogni serata intorno alla mezzanotte.

Sanremo: i Big in gara nel 2025

Elodie

Achille LAuro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Tony Effe

Francesca Michielin

The Kolors

Giorgia

Bresh

Clara

Willie Peyote

Simone Cristicchi

Joan Thiele

Marcella Bella

Olly

Lucio Corsi

Serena Brancale

Rocco Hunt

Shablo (feat. Guè, Joshua, Tormento)

Si sono rivelate vere, dunque, le voci su Elodie e Noemi, mentre Massimo Ranieri ha avuto la sua "rivincita" dopo essere stato escluso, pare, dalla passata edizione. E ci si chiede già come faranno a convivere su quel palco (ma soprattutto dietro le quinte) due come Fedez e Tony Effe, protagonisti pochi mesi fa di un dissing che aveva trovato il suo centro in Chiara Ferragni, amica di uno ed ex moglie dell'altro. Ipotizzabile la partecipazione di Achille Lauro, più sorprendente, invece, quella di Giorgia, che torna a Sanremo dopo la gara non fortunatissima del 2023.

Tanti, invece, gli esclusi. Oltre ai Jalisse, che hanno festeggiato sui social l'ennesimo rifiuto in riviera (siamo a quota 28), la delusione sarà tanta anche per Al Bano, che aveva più volte raccontato di aver inviato dei brani a Carlo Conti sperando di essere ammesso alla gara. Tra i nomi che, stando ai bene informati, aspettavano una chiamata dal direttore artistico ci sarebbero stati anche quelli di Alex Britti e Arisa.

Non si è rivelato attendibile invece lo "spoiler" di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle nella puntata andata in onda il 30 novembre: davanti alle lacrime di Nina Zilli e del suo ex maestro di ballo, Pasquale La Rocca, che non sono tornati in gara (almeno non insieme) per alcuni problemi fisici della cantante, la giornalista si è lasciata andare a una battuta sulla possibilità di andare insieme a Sanremo. La cosa aveva subito acceso gli animi via social dei fan, ormai certi della partecipazione di Nina Zilli alla kermesse canora, ma a qualche ora di distanza tutte le speranze si sono infrante sulla lista svelata al TG1.