Sanremo 2025: chi sono gli esclusi eccellenti, da Al Bano a Paola e Chiara

Nella prima domenica di dicembre e durante il TG1, Carlo Conti è intervenuto per presentare i Big - sono ben 30 - che animeranno il Sanremo 2025 in partenza il prossimo mese di febbraio. Tanti i cantanti giovani e meno giovani (molti usciti dal talent di Amici) che saliranno sul palco ma molti altri ancora sono stati esclusi dalla competizione.

Tutti gli esclusi dal Festival di Sanremo 2025

Al Bano è uno degli esclusi più chiacchierati, anche perché aveva più volte affermato di aver inviato una canzone per il nuovo Sanremo. Con lui non è stato ammesso neanche Amedeo Minghi che aveva presentato ben due canzoni per l'Ariston. E poi Sfera Ebbasta che, rispetto al silenzio degli altri suoi colleghi, si è lasciato andare a una foto "indelicata" sul suo profilo Instagram, come ha fatto anche Shade.

Non saranno presenti neanche Paola e Chiara e nel toto nomi circolato nell'ultimo mese ci sono anche: Alex Britti, Raf e Irene Grandi. Delusione anche per i fan di Enrico Nigiotti, che speravano in un grande ritorno del cantautore livornese al Festival, e per chi auspicava un comeback di Ermal Meta. Chiara Galiazzo, che sperava in un grande ritorno, non è nella rosa e commenta in modo ironico la sua esclusione dai 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2025. "Allora ragazzi sono stata segata anche quest'anno ma ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso questa canzone perché fighissima" scrive nelle sue Storie su Instagram.

Sanremo 2025, chi sono i cantanti in gara tra i Big: ci sono anche Fedez e Achille Lauro

Fa molto rumore il no ai Jalisse che, per il 28° anno consecutivo, non sono tra i Big ma il duo affronta con ironia la sua esclusione con un post sui social che è già virale dove la band brinda alla loro ennesimo fallimento. Carlo Conti ha spiegato che la "selezione è stata difficilissima", sottolineando che "oltre ai 30 artisti scelti, c'erano almeno altri 10 nomi che avrebbero meritato altrettanto di essere sul palco dell'Ariston" rivela. Una possibilità, quindi, che lascia la porta aperta per il futuro.