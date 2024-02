Sanremo 2024, la scaletta della finale: orari, ospiti, ordine di uscita sul palco

Si cercherà di finire prima delle 2:00 in questa quinta serata di Sanremo 2024 ma non sarà cosa facile perchè, scaletta della finale alla mano, ci saranno 30 canzoni da ascoltare e diversi ospiti da far esibire.

La scaletta della finale

Non è detto che questa sia l'ultima finale di Sanremo per Amadeus (già in altre occasioni abbiamo assistito al gioco del "lascia o raddoppia" tra lui e la RAI) ma lo sarà certamente per Fiorello, scelto, non a caso, come co-conduttore di una serata speciale. Lo showman siciliano l'ha ribadito anche oggi in conferenza stampa: onorato di essere stato per 5 anni la spalla del direttore artistico ma può bastare così.

A votare saranno tutte le giurie, quella da casa attraverso il televoto (che peserà per il 50%), quella della sala stampa e quella delle radio.

L'ordine di uscita degli artisti:

Renga e Nek

BigMama

Gazzelle

Dargen D'Amico

Il Volo

Loredana Bertè

Negramaro

Mahmood

Santi Francesi

Diodato

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Alfa

Irama

Ghali

Annalisa

Angelina Mango

Geolier

Emma

Il Tre

Ricchi e Poveri

The Kolors

Maninni

La Sad

Mr. Rain

Fred De Palma

Sangiovanni

Clara

bnkr44

Rose Villain

Ospiti

Roberto Bolle sarà il super ospite dell'ultima serata di Sanremo 2024. Sul palco dell'Ariston sono attesi anche Gigliola Cinquetti, che celebrerà i 70 anni di Non ho l'età, Luca Argentero e Claudio Gioè, che presenterà la nuova stagione di Màkari. La Banda dell'Esercito Italiano invece eseguirà l'inno di Mameli.

Sul palco galleggiante della Costa Smeralda si esibirà, per la seconda volta, Tedua, in Piazza Colombo sul Suzuki stage ci sarà Tananai.

Orari