Sanremo 2024, Marco Mengoni co-conduttore: l'annuncio di Amadeus da Fiorello

Come promesso Amadeus ha regalato a Fiorello, che oggi ha esordito con la seconda edizione di Viva Rai 2, il primo scoop su Sanremo 2024. Il direttore artistico della kermesse canora ha annunciato che Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del Festival, sarà il co-conduttore della prima puntata di Sanremo.

Sanremo 2024: Amadeus annuncia Marco Mengoni co-conduttore

L'arrivo di Marco Mengoni e Amadeus al Foro Italico di Roma, nuova sede di Viva Rai 2, è stato spettacolare. I due sono giunti a bordo di una golf car ricoperta di fiori. Come annunciato nei giorni precedenti, Amadeus ha mantenuto la sua promessa di offrire un'importante anteprima su Sanremo 2024 in esclusiva al suo amico Fiorello.

"Essendo stato il vincitore della scorsa edizione sarà il super ospite della prima puntata, ma c'è molto di più" - ha detto il direttore artistico di Sanremo - Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima puntata del Festival", ha annunciato Amadeus, suscitando l'entusiasmo del pubblico presente al Foro Italico.

Il Festival di Sanremo di quest'anno terrà incollati davanti al televisore gli italiani da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024. Rimangono ancora da definire i co-conduttori che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston nelle restanti quattro serate.

Nella precedente edizione le co-conduttrici sono state: Chiara Ferragni, prima serata e finale, Francesca Fagnani, seconda serata, Paola Egonu, terza serata e Chiara Francini, quarta serata.

Francesco Totti e Luciano Spalletti: la telefonata a Viva Rai 2

Viva Rai 2 ha regalato agli appassionati di calcio la telefonata tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, i due non si erano lasciati in buoni rapporti durante il periodo in cui l'allenatore aveva guidato la Roma.

L'ex calciatore, in una recente intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato di voler porre fine a quel periodo di tensioni e di riappacificarsi con l'allenatore che spesso lo aveva relegato in panchina.

Francesco Totti è stato ospite di Fiorello, il conduttore ha subito chiamato Luciano Spalletti. L'ex allenatore del Napoli ha teso la mano al suo ex capitano, e entrambi hanno assicurato che presto si incontreranno, magari lontano dalle telecamere, come proposto da Totti. "Vediamoci al Bambino Gesù, piuttosto che ad un aperitivo tra di noi," ha risposto Luciano Spalletti.