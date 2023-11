Sanremo 2024, Giovanni Allevi ospite della seconda serata: la prima esibizione dall'annuncio della malattia

Giovanni Allevi tornerà a suonare dal vivo dopo due anni: succederà a Sanremo 2024 durante la seconda serata - mercoledì 7 febbraio - di cui sarà ospite. Ad annunciarlo è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ieri sera durante il TG1 delle 20:30. Per il compositore si tratta della prima esibizione dall'annuncio della malattia.

L'annuncio di Amadeus durante il TG1

Amadeus sta centellinando gli annunci relativi a Sanremo, un po' prima del solito rispetto agli anni precedenti. Un modo per accrescere l'hype verso quella che dovrebbe essere l'ultima edizione a sua giuda ma anche per evitare scoop indesiderati, cosa che, nel 2022, costrinse la RAI a cambiare il regolamento rispetto ai nomi dei big in gara, prima resi noti durante la finale di Sanremo Giovani a dicembre.

Dopo la presenza di Marco Mangoni come ospite e co-conduttore durante la prima serata, Amadeus ha annunciato che nel corso della seconda serata Giovanni Allevi salirà sul palco dell'Ariston. "Ho voluto iniziare questa sera con qualcosa di particolare, qualcosa che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento" ha esordito il conduttore. "È una persona che ammiro tanto non solo musicalmente parlando ma anche umanamente, che con il suo piano ha affascinato milioni di persone. Poi all'improvviso una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene per affrontare la battaglia più dura, battaglia che non è ancora del tutto vinta".

A corredo dell'annuncio un video, dove lo stesso Allevi ha salutato gli spettatori del TG1 e ha espresso la propria volontà di essere presente all'Ariston anche per lanciare un messaggio di speranza a tutte le persone nella sua stessa condizione.

La malattia di Giovanni Allevi

Pianista e compositore tra i più apprezzati al mondo, Giovanni Allevi il 18 giugno 2022 ha annunciato via social la propria malattia: un mieloma multiplo, "una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa", come aveva commentato. Un periodo difficile, aggravato dalla perdita della sorella Maria Stella ad appena un mese dalla terribile scoperta, che non ha però tolto ad Allevi la voglia di continuare a comporre musica.

A ottobre sono state annunciate le date del suo piccolo tour, sette date, che lo vedrà tornare sul palco da febbraio ad aprile 2024.