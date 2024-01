Sanremo 2024, Amadeus annuncia quali ospiti si esibiranno in piazza Colombo

Sanremo 2024 continua a prendere forma negli annunci che ormai Amadeus riserva solo al TG1. Oggi, durante l'edizione delle 13:30, sono stati resi noti i nomi degli ospiti che si esibiranno dalla cornice di piazza Colombo sul palco Suzuki.

Gli ospiti di piazza Colombo nel 2024

Poche sorprese, perchè ancora una volta a salire sul palco di piazza Colombo saranno comunque artisti che hanno gravitato intorno ai Sanremo della gestione Amadeus, come già era stato nelle passate edizioni.

Nel 2024 a esibirsi sul palco Suzuki saranno:

martedì 6 febbraio: Lazza

mercoledì 7 febbraio: Rosa Chemical

giovedì 8 febbraio: Paola e Chiara (anche conduttrici del Prima Festival)

venerdì 9 febbraio: Arisa

sabato 10 febbraio: Tananai

Gli altri ospiti di Sanremo 2024

Non sarà un'edizione piena di presenze internazionali, questo il direttore artistico l'ha messo subito in chiaro. I veri ospiti, nelle parole di Amadeus, devono essere gli artisti in gara, che nel 2024 saranno addirittura 30, due in più dell'anno precedente.

Tuttavia a questa regola ci saranno delle "deroghe" perchè già nella prima serata del 6 febbraio salirà sul palco anche Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione, annunciato come super ospite e co-conduttore della serata d'apertura.

Mercoledì 7 febbraio Amadeus e Giorgia, co-conduttrice della seconda serata, daranno il benvenuto anche a Giovanni Allevi, ospite della serata, al primo impegno ufficiale da quando ha annunciato la malattia, un mieloma multiplo annunciato nel giugno 2022.

All'Ariston torneranno anche i ragazzi di Mare Fuori, che il 14 febbraio esordirà su Rai 2 con gli episodi della stagione 4, ma non è al momento dato sapere in quale serata. Per la finale invece con Amadeus e Fiorello ci sarà Roberto Bolle.