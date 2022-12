Sanremo 2023, Silvia Toffanin rifiuta l’invito di Amadeus: ecco i motivi

Silvia Toffanin ha rifiutato l'invito di Amadeus e non sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2023: il motivo spiegato in una nota Mediaset.

Silvia Toffanin non affiancherà Amadeus in una delle serate di Sanremo 2023. Dopo i rumors girati nelle ultime ore, Mediaset è intervenuta con una nota. L'azienda di Cologno Monzese ha ufficializzato il rifiuto della conduttrice di Verissimo, parlando di un mancato interesse al tipo di manifestazione da parte della compagna di Piersilvio Berlusconi.

Ad Amadeus mancano ancora due nomi per completare il quadro delle conduttrici che lo affiancheranno dal 7 all'11 febbraio 2023. Ad oggi sono stati ufficializzati i nomi di Chiara Ferragni, che salirà sul palco dell'Ariston nel corso della prima e dell'ultima serata, e di Francesca Fagnani. Il terzo nome, la "presenza femminile importante" che Amadeus aveva anticipato a Maurizio Costanzo, sarebbe dovuto essere quello di Silvia Toffanin, uno dei volti storici di Mediaset e compagna di Piersilvio Berlusconi.

Mediaset, nelle ultime ore, attraverso un comunicato diffuso tramite ANSA, ha fatto sapere che le voci sulla proposta di Amadeus alla conduttrice di Verissimo erano reali, ma, allo stesso tempo, ha comunicato che Silvia ha declinato l'offerta. L'azienda di Cologno Monzese, ci ha tenuto a sottolineare che, come successo in passato, Mediaset avrebbe sicuramente dato il nulla osta alla Toffanin.

Nel comunicato si legge: "In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico - si apprende - Silvia Toffanin ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche".