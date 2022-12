Sanremo 2023: Amadeus a Maurizio Costanzo promette "Un'altra presenza femminile importante"

Amadeus è al lavoro per completare il cast di Sanremo 2023, il direttore artistico deve aggiungere pochi tasselli al suo puzzle. Nei prossimi giorni il conduttore della kermesse canora, rileverà il nome della terza co-conduttrice. Intervistato da Maurizio Costanzo a Radio 101, Amadeus ha spiegato che è in trattative per portare all'Ariston una figura di primo piano.

Amadeus è stato ospite di Facciamo finta che, la trasmissione radiofonica in onda da lunedì al venerdì su R 101 e condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Il format prevede la presenza di ospiti fissi e di personaggi che vengono contattati di volta in volta, seguendo il filo dell'attualità. Con la finale di Sanremo Giovani, e la rivelazione dei titoli dei testi di Sanremo 2023, c'è voglia di saperne di più sulla prossima kermesse e Costanzo lo ha chiesto direttamente ad Amadeus.

Per ora, Amadeus ha svelato solo i nomi di Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Sulla conduttrice de Le Belve, ha confessato di aver pensato a lei tre giorni prima di annunciarla: "L'ho chiamata subito, l'ho invitata all'istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione. In questo momento. ho un'idea di una prossima presenza femminile importante, ne stiamo parlando proprio in questi giorni. Sul quarto nome, per ora, non ce l'ho in mente, ma accadrà".

Amadeus, rispondendo a Maurizio Costanzo, ha detto di aver sempre seguito Sanremo, dai tempi in cui ha condurlo c'era Cecchetto. "In quegli anni ho cominciato a fare la radio e andavo negli alberghi per intervistare i cantanti di Sanremo, ho intervistato Ranieri l'anno di Perdere l'amore, da lì ho cominciato a seguirlo bene".