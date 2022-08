Sanremo 2023, primi rumors sui cantanti in gara: ci sarà Fedez

A sette mesi dall'inizio di Sanremo 2023 cominciano a circolare anche i primi nomi dei cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston: le indiscrezioni sono state lanciate dal settimanale Chi. Secondo le fonti del magazine Amadeus, oltre a Chiara Ferragni, si sarebbe assicurato anche la presenza di Fedez, in qualità di ospite della kermesse canora.

Quest'anno il direttore artistico del Festival di Sanremo ha iniziato a rilasciare anticipazioni sulla kermesse canora molto prima rispetto alle passate edizioni. Già il 2 maggio Amadeus, ospite del TG1, ha annunciato che la 73esima edizione del Festival andrà in onda dal 7 all'11 febbraio 2023. A giugno ha anticipato che Chiara Ferragni co-comdurrà la kermesse nella prima e nell'ultima serata. Inoltre, sappiamo che Amadeus avrà al suo fianco Gianni Morandi.

In questo clima di grandi anticipazioni si inseriscono i rumors del settimanale CHI, il magazine in edicola oggi anticipa: "Primi nomi per Amadeus. Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival di Sanremo. Noi abbiamo i primi nomi della sua agenda: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e il ritorno di Al Bano. Previsto Fedez, non in gara, durante la kermesse, dove ci sarà la compagna Chiara Ferragni".

Tra i nomi anticipati, se confermati, spicca quello di Annalisa, che quest'estate ha sfornato l'hit Tropicana in duetto con Boomdabash, il ritorno di Al Bano e quello del più giovane Tananai, rivelazione della scorsa edizione. Il cantante, infatti, pur essendosi classificato ultimo, ha raggiunto le vette delle classifiche dei brani più venduti e streammati.