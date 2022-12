Sanremo 2023: Amadeus su Madame e il falso Green Pass: "Per il momento è ancora in gara"

Amadeus ha confermato che la presenza di Madame a Sanremo 2023 è a rischio: il conduttore, comunque, ci ha tenuto a precisare che l'artista, ad oggi, fa parte dei 28 big che dal 7 all'11 febbraio 2023 si esibiranno sul palco dell'Ariston. Madame potrebbe essere squalificata per aver ricevuto il green pass presentando un certificato di vaccinazione falso.

Nei giorni scorsi, la Procura della Repubblica di Vicenza ha iniziato un'inchiesta su una serie di false vaccinazioni anti-Covid, Madame e la tennista professionista Camila Giorgi, sono tra le persone indagate. Tutto nasce da una serie di arresti eseguiti circa dieci mesi fa, in manette finirono anche il medico Erich Volker Goepel, la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e il suo compagno Andrea Giacoppo. Secondo gli inquirenti, i medici avrebbero finto di somministrare il vaccino alcuni pazienti per aiutarli ad ottenere il green pass. I reati contestati vanno dalla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio al falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale. Madame e Camila Giorgi, pur non essendo pazienti dei due medici, sarebbero andate dalla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu per farsi vaccinare.

Amadeus oggi, intervistato da Rtl 102.5, nella trasmissione The Flight, condotta da Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto, ha risposto alla spinosa questione di Madame e sulla possibilità che la cantautrice venga estromessa dal Festival. Il direttore artistico della kermesse canora ha confermato che Madame è ancora una delle partecipanti a Sanremo. Alo stesso tempo, Amadeus si è augurato che non ci sono novità che possano far cambiare la situazione.

"In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio - ha detto Amadeus alla triade di conduttori - C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al Festival".

Madame a Sanremo porterà il brano Il bene nel male. Il titolo originale della canzone era Puttana, come aveva rivelato l'artista a La Lettura, inserto del Corriere della Sera. Non è stato chiarito se il titolo sia stato cambiato dalla cantautrice o sia intervenuta una sorta di censura da parte della RAI. Alcune persone dello staff di Madame avevano parlato a Il Messaggero di "una scelta artistica dell'ultimo minuto condivisa con la direzione artistica".