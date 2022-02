Sanremo 2022, scaletta della seconda serata: cantanti e ospiti

Dopo l'ottimo esordio, Sanremo 2022 si prepara alle esibizioni degli altri 13 cantanti in gara. La scaletta della seconda serata anticipa che in questo mercoledì 2 febbraio salirà sul palco una delle protagoniste più attese: Elisa.

Ecco, nell'ordine di annuncio, gli altri 13 Big in gara chiamati all'esibizione nella seconda puntata:

Aka7even - Perfetta così

Ditonellapiaga con Donatella Rettore - Chimica

Elisa - O forse sei tu

Emma - Ogni volta è così

Fabrizio Moro - Sei tu

Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

Highsnob e Hu - Abbi cura di te

Irama - Ovunque sarai

Iva Zanicchi - Voglio amarti

Le Vibrazioni - Tantissimo

Matteo Romano - Virale

Sangiovanni - Farfalle

Tananai - Sesso occasionale

Sul fronte ospiti c'è grandissima attesa per Checco Zalone, che non arriverà all'Ariston con codazzo di parrocchiani di Capurso: quello era stato tutto uno scherzo ben congegnato da don Tonio Lobalsamo, sacerdote del paesino pugliese. Anche in questo caso, come per Fiorello, sarà un'esibizione ad alto tasso di imprevedibilità.

Ospite musicale della seconda serata sarà Laura Pausini, già all'Ariston un anno fa, che stasera dovrebbe confermare i nomi dei conduttori di Eurovision Song Contest 2022.

Dopo Claudio Gioè, Raoul Bova e Nino Frassica, stasera toccherà a Luca Argentero promuovere la propria fiction targata RAI, la seguitissima Doc - Nelle tue mani, in onda con le puntate della seconda stagione e probabilmente già in odore di terza?

A Ermal Meta, invece, l'onore di salire sulla Costa Toscana dove ad attenderlo ci sarà la strana coppia formata da Orietta Berti e Fabio Rovazzi.