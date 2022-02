Sanremo 2022: Sabrina Ferilli e la sua proposta indecente ad Amadeus

Co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2022, Sabrina Ferilli ha fatto una proposta indecente ad Amadeus su un valido modo per affrontare l'odissea che li attende dalle 20:40 in poi.

Nel corso della conferenza stampa della giornata, Sabrina Ferilli ha dichiarato di aver proposto ad Amadeus un modo per trascorrere la serata finale. L'attrice ha detto: "Avevo proposto ad Amadeus di spogliarci tutti nudi e di fare un trenino brasiliano, ma ha detto di no. Non è ancora così avanti. Chissà, in un prossimo Sanremo... Magari, al prossimo scudetto della Roma? Ma c'è il rischio che quando accadrà, 'l'impalcatura' non reggerà più!".

Sabrina Ferilli ha proseguito: "Stasera sarà lunga, faremo dei corsi di sopravvivenza, daremo dei pop corn. Io tutt'al più ci sarò sul finale per dire chi ha vinto. Sono felice di essere qui, e di rivedere persone con cui ho iniziato la mia carriera". L'attrice romana affiancherà Amadeus in qualità di co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2022.

A proposito di questo Festival e del coinvolgimento di Sabrina Ferilli, Amadeus ha raccontato: "Sogno in grande ma quello che sta succedendo supera tutto. Quella dei duetti è stata una serata indimenticabile, che avrei conservato nei vhs. Ora ci sono tecniche più moderne. Mio figlio di tredici anni mi ha detto tempo fa: 'Hai pensato alle presentatrici di Sanremo? A me piace Sabrina Ferilli perché lei dice le parolacce che diciamo noi'. Sabrina, stasera dirai parolacce?". E l'attrice italiana ha risposto: "Con tutto quel tempo a disposizione, mi sa che succederà!".

Infine, la Ferilli si è lasciata andare a una gaffe abbracciando Amadeus. Con la sua solita verve, la protagonista di Ferie d'Agosto ha scherzato: "E vabbè ci contageremo tutti, tanto è finito 'sto festival, no? Ci porteranno tutti in una caserma diroccata e ci chiuderanno là con la scritta Gruppo Sanremo 2022. Siamo tutti sotto lo stesso cielo".