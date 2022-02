Sanremo 2022: i no vax boicottano il Festival

I no vax hanno deciso di boicottare Sanremo 2022 in polemica con Fiorello e stasera non vedranno il Festival, anche se ci sono già le prime defezioni e qualcuno suggerisce semplicemente di cambiare canale quando i cantanti non si esibiscono. Nell'hashtag #boicottasanremo sono confluiti però anche i cattolici, offesi dall'esibizione di Achille Lauro, e la destra arrabbiata per il pugno sinistro alzato dai membri de La Rappresentante di Lista.

Ieri Fiorello su palco dell'Ariston ha preso in giro i no vax con una gag in cui ha avuto Amadeus come inconsapevole complice. Lo showman siciliano ha iniziato a muovere il braccio destro come fosse fuori controllo. Quando il direttore artistico di Sanremo 2022 gli ha chiesto cosa gli stesse succedendo, Fiorello ha replicato "È il vaccino, il microchip, i poteri forti... Non sono io, è il grafene... È Draghi...", mettendo così alla berlina le varie fake news circolate in questi mesi.

Fiorello, che si è presentato come "il booster dell'intrattenimento", ha fatto arrabbiare i no vax, mentre Achille Lauro con il suo auto-battessimo aveva fatto arrabbiare il Vescovo di Ventimiglia-Sanremo che ha considerato l'esibizione del cantante "penosa e blasfema".

La gag dello showman siciliano ha spinto i no vax ad una scelta estrema, stasera boicotteranno Sanremo, con buona pace degli ascolti record della prima serata. L'hashtag #boicottasanremo è finito in tendenza su Twitter, ma scorrendo la pagina si leggono soprattutto commenti di utenti che si divertono a prendere in giro chi l'ha lanciato. Tra coloro che hanno deciso di boicottare Sanremo c'è chi spiega che "Fiorello, mimando un braccio tremolante da vaccino nel tentativo di perculare i no vax, ha offeso chi ha avuto reazioni avverse gravi dopo l'inoculazione. Inutile aggiungere che i paladini dell'inclusività lo hanno già magnificato a colpi di tweet".

Qualcuno parla di una misteriosa dose di cortesia "Scherza ride, lui avrà fatto sicuramente la #dosedicortesia per questo fa il fenomeno. #Fiorello e @RaiUno VERGOGNATEVI #BOICOTTASANREMO"

Un utente accusa i telespettatori di Sanremo di essere complici del regime: "Chiunque abbia ancora un barlume di umanità non può accettare la vergognosa gag del miracolato Fiorello. I giullari del sistema, strapagati per servire, dipendono dai nostri ascolti. Chi guarda questo insulso programma è complice del regime".

C'è chi promette denunce contro lo showman siciliano "Fiorello aspetta, dove vai così di fretta? Bisogna fare i conti con le proprie responsabilità. Attendi le denunce a tuo carico, poi, solo poi, dovrai sparire dalla televisione, assieme al tuo amico Amadeus".

Tra coloro che hanno deciso di boicottare Sanremo c'è però anche chi non ha gradito il pugno sinistro alzato de La Rappresentante di Lista. Che ha fatto arrabbiare anche Matteo Salvini (che invece ha adorato Fiorello, chissà se la cosa sarà piaciuta ai suoi elettori).

Come abbiamo detto sopra, per fortuna l'hashtag è pieno anche di tweet che prendono in giro chi vuole boicottare il festival a tutti i costi e andando alla ricerca di qualunque motivo per farlo.