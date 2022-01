Sanremo 2022, Aka7even positivo al Covid

A due settimane dall'inizio di Sanremo 2022 il cantante Aka7even è risultato positivo al Covid: l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi lo ha rivelato con un post su Twitter. Il ragazzo sta bene ma cresce l'allarme in vista dell'inizio della kermesse canora, che partirà l'1 febbraio 2022 e si concluderà il 5 febbraio 2022.

La paura del Covid aleggia sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo dove, dopo la pausa dello scorso anno, le poltrone dell'Ariston si riempiranno con il pubblico vero, così come ha fortemente voluto Amadeus. Per il momento infatti è confermata la capienza del 100% dell'Ariston, incrociando le dita e sperando che la situazione in Liguria non peggiori con il passaggio alla famigerata zona rossa che prevede la chiusura di teatri e cinema.

L'attenzione ovviamente è centrata anche sui protagonisti della gara, ovvero i 25 big che sono stati selezionati dal direttore artistico per partecipare a Sanremo. Uno di loro oggi è risultato positivo, si tratta di uno dei più giovani cantanti in gara, ovvero Aka7even. Il ragazzo, 21 anni, ex allievo della scuola di Amici ha comunicato la notizia della sua positività al virus su Twitter: "Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19". Luca Marzano, questo il suo nome all'anagrafe, ha però tranquillizzato i suoi fan precisando "fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto".

Lo scorso anno, a poche ore dall'inizio di Sanremo 2021, risultò positivo al Covid un collaboratore di Irama, il cantante non riuscì a salire sul palco dell'Ariston. Amadeus, che proprio ieri ha annunciato che i Maneskin saranno i super ospiti della prima serata del Festival, dopo avere ottenuto il via libera dagli altri big in gara, decise di mandare in onda un video registrato dal vincitore di Amici durante la prova generale.