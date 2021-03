Sanremo 2021: la scaletta della seconda serata

Ecco la scaletta della seconda serata di Sanremo 2021, con le esibizioni degli altri 13 cantanti in gara in ordine di arrivo sul palco, delle altre 4 Nuove Proposte, e con le anticipazioni sugli ospiti.

Sanremo 2021, in questo mercoledì 3 marzo 2021, continua la sua corsa verso la finale di sabato. La scaletta della seconda serata anticipa anzitutto l'ordine di uscita delle 4 Nuove Proposte e degli altri 13 big in gara, che potrebbero diventare 12 qualora si decidesse per il ritiro ufficiale di Irama, come da regolamento.

Nella conferenza stampa di stamattina Amadeus ha promesso che la gara canora comincerà un po' prima rispetto a quanto accaduto ieri sera, quando Arisa, la prima big a salire sul palco dell'Ariston, ha effettivamente cominciato a cantare quasi alle 22:00.

Ecco, nell'ordine di esibizione, gli altri 13 Big in gara pronti a salire sul palco nella seconda serata:

Orietta Berti

La Rappresentante Di Lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio

Ermal Meta

Gio Evan

Irama (se non sarà costretto al ritiro, verrà mandata in onda l'esibizione registrata durante la prova generale)

Random

Prima della gara dei Big anche stasera comincerà quella delle Nuove proposte:

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Davide Shorty

Dellai

Le 13 canzoni della sezione Campioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e al termine della serata verrà stilata la classifica congiunta di tutte le 26 canzoni in competizione nella sezione Campioni. Le 4 canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Nuove Proposte saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa dal pubblico tramite Televoto. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.

Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic stasera all'Ariston, che sarà invece in collegamento da Milano per via degli impegni calcistici, ma sul palco splenderà Elodie, co-conduttrice della serata già presente stamani in conferenza stampa. La cantante, che un anno fa ha già calcato quel palco per la prima volta ma come concorrente, ha promesso sorprese in fatto di look. Esattamente quello che il pubblico si aspetta da Achille Lauro, che ieri sera ha stupito tutti con il primo dei 5 quadri artistici annunciati alla vigilia. Stasera eccezionalmente sarà accompagnato da due ospiti: Claudio Santamaria e Francesca Barra.

E a proposito di ospiti: attesissima, soprattutto dopo la vittoria del Golden Globe, è Laura Pausini, che canterà proprio il brano con cui si è aggiudicata l'ambita statuetta.

Omaggio tra musica e cinema anche quello de Il Volo: i tre tenori si esibiranno sulle notte di Ennio Morricone, accompagnati dal figlio, Andrea Morricone, e dal trombettista Nello Salza.

Spazio poi ad alcuni grandi nomi della musica leggera italiana, da Gigi D'Alessio (che in questo strano Sanremo 2021 è "in gara" con Arisa, essendo autore di testo e musica di Potevi fare di più) a Fausto Leali, passando per Gigliola Cinquetti e Marcella Bella.

Il tutto a partire dalle 20:40 su Rai1 e in streaming su RaiPlay.