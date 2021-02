Sanremo 2021, il primo positivo al Covid è Moreno Conficconi degli Extraliscio

Moreno Conficconi degli Extraliscio è il primo artista positivo al Covid-19 del Festival di Sanremo 2021: il gruppo è stato messo in quarantena in attesa dell'esito del tampone molecolare.

A Sanremo 2021 arriva il primo caso di Covid tra i big in gara: Moreno Conficconi degli Extraliscio è risultato positivo al test del tampone rapido. La notizia è stata diffusa dal Secolo XIX che ha confermato che il resto del gruppo è in quarantena in attesa dell'esito del tampone molecolare.

Il Festival di Sanremo fa i conti con il primo caso di artista positivo al Covid-19, a poco più di 10 giorni dall'inizio della kermesse televisiva è risultato positivo al test Moreno Conficconi degli Extraliscio (del gruppo fanno parte anche Mirco Mariani e Mauro Ferrara e, per l'occasione, Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nessuno dei tre è risultato positivo).

Il tampone rapido è stato effettuato prima che gli artisti entrassero al Teatro Ariston per le prove del loro brano Bianca Luce Nera, una canzone che mischia il liscio a suoni gitani e messicani accolto bene dalla stampa specializzata. Nel frattempo il gruppo è stato messo in quarantena in attesa dei risultati del tampone molecolare, contemporaneamente è iniziato il tracciamento dei contatti avuti in questi giorni dai componenti.

Come previsto dal protocollo presentato nei giorni scorsi dalla RAI e approvato dal CTS, la quarantena degli Extraliscio durerà 10 giorni, dopo verrà effettuato un nuovo tampone: se il test risulterà positivo il gruppo potrà partecipare al Festival di Sanremo, in caso contrario Moreno Conficconi e il resto della band non potrà essere ammessa all'Ariston e verranno eliminati.

Gli Extraliscio sono nati nel 2014, il loro primo album è del 2016. Il gruppo ha partecipato al Festival del cinema di Venezia 2020 grazie alla regista Elisabetta Sgarbi che ha realizzato un film sulla band dal titolo Extraliscio - Punk da balera.