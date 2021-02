Sanremo 2021 ha ottenuto il sì del Comitato tecnico scientifico

Sanremo 2021 si farà: secondo quanto anticipato dall'Ansa il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla kermesse canora accettando il protocollo di sicurezza presentato dalla Rai che non prevede la presenza del pubblico all'Ariston.

Il pubblico televisivo italiano può tirare un sospiro di sollievo, dal 2 al 6 marzo l'Italia resterà incollata davanti al piccolo schermo sintonizzato su Rai Uno pronta a godersi il Festival di Sanremo. Dopo mesi di querelle e di dibattiti è arrivato il si definitivo del CTS. Secondo quanto riportato dall'ANSA oggi pomeriggio si è avuto il "via libera dal Comitato tecnico scientifico al festival di Sanremo. Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell'evento senza spettatori e tutta una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio"

Il piano della Rai era stato presentato pochi giorni fa, il protocollo che ha avuto l'ok da parte del CTS lascia solo l'evento serale cancellando gli eventi esterni e tutti i programmi collegati alla kermesse canora. L'Ariston sarà vuoto, il pubblico infatti non sarà ammesso in quanto la storica sede del festival è sottoposta alle normative dei vari Dpcm che non ammettono la presenza in sala di pubblico pagante o gratuito.

Subito dopo la diffusione dell'approvazione del protocollo, la Federazione Industria Musicale Italiana e i Produttori Musicali Indipendenti hanno espresso la loro soddisfazione con due distinte note in cui sottolineano l'importanza che per la musica italiana riveste il festival di Sanremo.

Sanremo 2021 sarà condotto ancora una volta da Amadeus, che si era detto da sempre contrario a condurre la kermnesse canora senza la presenza del pubblico in sala. Il direttore artistico sarà affiancato ancora una volta da Fiorello. La competizione avrà due categorie principali: quella dei Campioni composta da 26 cantanti e quella de le Nuove proposte composta da 8 cantanti.