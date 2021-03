Sanremo 2021: c'è un palloncino a forma di pene in platea (FOTO)

Ieri sera le poltrone del Teatro Ariston sono state riempite di palloncini per colorare Sanremo 2021, uno di loro ha attirato l'attenzione del pubblico per la sua forma fallica e non è sfuggito ai social.

La seconda serata di Sanremo 2021 è stata caratterizzata alla presenza di centinaia di palloncini colorati sulle poltrone del Teatro Ariston: tra i tanti uno ha attirato l'attenzione del pubblico e dei social, quello a forma di pene che è subito diventato di tendenza su Twitter.

Ieri gli spettatori del Festival di Sanremo hanno avuto una piacevole sorpresa: il teatro Ariston è stato riempito di palloncini colorati al posto delle poltrone vuote che hanno caratterizzato la serata di apertura della kermesse canora. Tra le centinaia di palloncini uno ha attirato l'attenzione degli spettatori da casa, gli esperti di feste di 18 anni e di addio al nubilato lo hanno subito riconosciuto: il palloncino posizionato in una delle ultime file dell'Ariston era quello a forma di pene che si può trovare nei sexy shop, o che i più discreti acquistano online, per prendere in giro i festeggiati e che a volte svolazza allegramente alle manifestazioni del Pride.

Il palloncino 'incriminato' è diventato in breve tempo una superstar dei social, gli utenti hanno riempito Twitter di foto, qualcuno ha linkato anche i negozi dove si possono comprare.

Dai social la notizia è rimbalzata sul palco dove è stata gestita con la solita verve comica da Fiorello che ha detto: "Pare che ci sia un palloncino a forma di fallo... per citare il maestro Gigi Proietti l'ambasciator non porta pene e deve essere là in mezzo. Ora capiamo perché questa cosa è in mezzo al pubblico, questi capolavori di pop art. Eppure Toti li ha gonfiati uno a uno". Poco dopo lo showman ha iniziato a far scoppiare i palloncini ed è ritornato sull'argomento: "Ora mi metto a scoppiare qualche palloncino. Magari quello a forma di..." e Amadeus ha prontamente risposto: "Quello è meglio di no".