Sanremo 2021, Naomi Campbell al fianco di Amadeus all'apertura del Festival

Sarà Naomi Campbell la prima donna di Sanremo 2021: la supermodella salirà con Amadeus sul palco dell'Ariston nella prima serata della kermesse. E non sarà la sola perchè nel corso delle serate saranno in totale dieci le donne che affiancheranno il conduttore.

Manca poco più di un mese all'inizio di Sanremo 2021 e il Festival più difficile della storia inizia a prendere forma, nei giorni scorsi la Rai ha deciso di sostituire il pubblico in sala con figuranti conviventi, pagati e tamponati. Dovrebbero essere 450 le persone presenti in sala che daranno forza agli artisti che saliranno sul palco.

Nel frattempo Amadeus sta completando il cast di ospiti che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston, nei giorni scorsi il direttore artistico ha confermato che ci saranno tra gli altri: Elodie, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Matilda De Angelis. E ieri ha reso noto che la prima donna ad affiancarlo sul palco dell'Ariston il 2 marzo sarà Naomi Campbell.

La supermodella è stata scelta dallo stesso direttore dopo aver visto un servizio in televisione, parlando ai giornalisti ha detto: "La donna che aprirà il Festival di Sanremo numero 71 è Naomi Campbell. Questa estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle sue esperienze".

Naomi in particolare potrà raccontare le innumerevoli esperienze che ha fatto nelle sua vita: "In totale vedrete dieci donne al mio fianco, alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiscono, Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica".