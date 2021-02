Sanremo 2021, Giovanna Civitillo "scelta dalla RAI e dagli sponsor": che ruolo avrà la moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo sarà a Sanremo 2021 ma non solo come "first lady": la moglie di Amadeus sarà infatti co-conduttrice del Prima Festival, il programma di approfondimento che precederà la messa in onda della kermesse.

A scegliere la moglie di Amadeus, come il consorte ci ha tenuto a specificare oggi durante la conferenza stampa ufficiale, sono stati esclusivamente la RAI e gli sponsor. Memori anche dell'esperienza di un anno fa, quando la Civitillo arrivò a Sanremo nei panni d'inviata speciale per La Vita in Diretta.

Quest'anno i programmi collegati alla kermesse canora sono stati cancellati con il protocollo di sicurezza della Rai approvato dal Comitato tecnico scientifico ma nonostante queste restrizioni Giovanna Civitillo lavorerà a pochi metri dal marito che condurrà per il secondo anno consecutivo il Festival.

Insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci condurrà Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il TG 1 delle 20:00 e subito prima del Festival e verrà trasmesso dal 27 febbraio al 6 marzo, giorno in cui verrà proclamato il vincitore di quest'anomala edizione di Sanremo.

Il festival quest'anno andrà in onda senza il pubblico in sala come ha deciso ieri il Comitato tecnico scientifico. Sanremo 2021 vedrà ancora una volta sul palco la coppia formata da Amadeus e Fiorello. La competizione avrà due categorie principali: quella dei Campioni composta da 26 cantanti e quella de le Nuove proposte composta da 8 cantanti.