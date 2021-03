Sanremo 2021: Christian De Sica candida Tony Brando di Compagni di scuola per il Festival

Christian De Sica, tramite un post condiviso su Facebook, ha proposto l'entrata di Tony Brando di Compagni di Scuola nel cast del Festival di Sanremo 2021 con il suo celebre brano Collant Collant, a distanza di anni dal suo ingiusto esilio voluto dalla RAI.

Nel corso della prima settimana di marzo l'attenzione dei media continua ad essere quasi totalmente calamitata dal Festival di Sanremo. La 71esima edizione della storica kermesse musicale ha visto ben ventisei artisti in gara e ieri sera, in occasione della terza puntata, i cantanti che si contendono il titolo sono saliti sul palco affiancati da artisti di vario genere, con i quali hanno omaggiato alcuni dei maggiori successi della musica italiana. Nessuno però ha avuto il coraggio di interpretare Collant Collant e dunque di omaggiare il suo interprete, Tony Brando, che è stato comunque ricordato sui social da Christian De Sica.

Una scena del film Compagni di Scuola di Carlo Verdone

Poco prima della mezzanotte, infatti, l'attore e regista italiano ha pubblicato su Facebook un'immagine che ritrae Brando, il cantante di Compagni di scuola. La foto rappresenta un vero e proprio endorsement per il ritorno sulle scene dell'artista, noto in precedenza come Mike Foster, che nel corso della sua carriera si è trovato a fare i conti con profondi alti e bassi, culminati con la partecipazione al Festival di Anagni che ha di fatto stroncato la sua ascesa. In quell'occasione, infatti, Tony Brando fu condannato dalla stampa ed allontanato dalla RAI per essersi sfiorato il pube mentre eseguiva Collant Collant. Un momento, ricordato come "Lo schiaffo di Anagni" (quello che gli diede un dirigente RAI dietro le quinte), che ha segnato in negativo il suo percorso artistico, anche se lui stesso ha sempre ribadito di aver semplicemente anticipato i tempi e quindi l'anticonformismo divenuto successivamente una moda grazie ai vari Prince e Madonna.

Christian De Sica, vedendo il ritorno sul palco dell'Ariston di tante vecchie glorie della musica italiana, ha quindi ben pensato che anche Tony Brando meritasse una nuova possibilità e dunque l'opportunità di interpretare Collant Collant al Festival di Sanremo, in ricordo dei tempi d'oro in cui il brano raggiunse la vetta in Giappone, vincendo persino il prestigioso Samurai d'Argento.

Per quanto riguarda Compagni di Scuola, ricordiamo che il film diretto ed interpretato da Carlo Verdone uscì nel 1988 e vedeva protagonisti anche Nancy Brilli, Massimo Ghini ed Eleonora Giorgi.