Sanremo 2020: Sky TG24 svela il nome del vincitore in anticipo

Quando alle 2.30 del mattino è stato annunciato finalmente il vincitore di Sanremo 2020, non è stata certo una sorpresa visto che Sky TG24 aveva anticipato il nome del vincitore, Diodato, da almeno 50 minuti.

Una spiacevole gaffe, da parte di Sky TG24, che in sovraimpressione, mentre al Festival di Sanremo 2020 si attardavano in ogni modo possibile tra un intervento di Fiorello - riuscitissimo, ma era pur sempre tardi - un balletto di Diletta Leotta e poi a seguire, altre coreografie, performance, canzoni, mandava la scritta con il nome del vincitore di Sanremo 2020. La scritta è stata poi cancellata, ma ormai le prove del fattaccio erano già sui social.

Del resto anche Fiorello ha ammesso in diretta che il vincitore era già noto: quando Amadeus ha ribadito che l'annuncio del vincitore era imminente, Rosario ha detto: "Si sa, si sa" - come a dire, la frittata è fatta. Una frittata che già adesso, nel momento in cui scriviamo, nonostante l'ora tarda, ha già sollevato polemiche sui social, come se non fossero bastate le liti che hanno infiammato questa cinque giorni sanremese.