Sanremo 2020, Sky TG24 si scusa: "Il nostro un errore umano"

Come già anticipato questa notte con una nota diffusa in Sala Stampa a Sanremo 2020, Sky TG24 rinnova le sue scuse per l'errore riguardante un'ultima ora andata in onda sul ticker del canale.

"Si è trattato di un errore umano: al momento dell'annuncio dei primi tre finalisti, il ticker é stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti ancora in gara. Nessuna notizia era arrivata in anticipo ai giornalisti di Sky TG24. Per sbaglio però è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Una volta segnalato l'accaduto, "l'ultima ora" è stata cancellata."

"Non è nella cultura e nello stile di Sky TG24 tenere comportamenti non corretti: il rispetto, lo scrupolo e la precisione sono da sempre tra i valori della testata." prosegue il comunicato "Sky TG24 non avrebbe inoltre avuto alcun motivo o interesse di anticipare il nome del vincitore di Sanremo 2020, quest'anno peraltro il canale ha deciso di dedicare una copertura particolarmente approfondita e puntuale al Festival, dando alla manifestazione grande risalto nella sua programmazione. Scusandoci nuovamente con tutti per l'accaduto, facciamo i più sinceri complimenti alla Rai, ai suoi artisti, ai suoi dipendenti, ai suoi conduttori e ai suoi dirigenti e vertici per il grande successo di questa 70esima edizione del Festival."