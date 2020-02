Sanremo 2020: la scaletta della prima serata

Ecco la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2020, con i primi 12 big in gara, in ordine di uscita, e i dettagli sulle esibizioni degli ospiti.

Sanremo 2020 è pronto ad aprire le danze, stasera 4 febbraio, e la scaletta della prima serata ci informa subito che sarà Fiorello, alle 20:40, a dare il benvenuto all'Ariston.

Il testimone passerà poi subito ad Amadeus, accompagnato per il primo appuntamento da Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Non ascolteremo tutti e 24 i Big in gara, ma solo i primi 12, a cui si aggiungeranno i brani delle 4 Nuove proposte.

Ecco, nell'ordine di esibizione, i 12 Big in gara pronti a salire sul palco nella prima serata:

Irene Grandi con "Finalmente io"

Marco Masini con "Il confronto"

Rita Pavone con "Niente (Resilienza 74)

Achille Lauro con "Me ne frego"

Diodato con "Fai rumore"

Le Vibrazioni con "Dov'è"

Anastasio con "Rosso di rabbia"

Elodie con "Andromeda"

Bugo e Morgan con "Sincero"

Alberto Urso con "Il sole ad est"

Riki con "Lo sappiamo entrambi"

Raphael Gualazzi con "Carioca"

Prima della gara dei Big comincerà quella delle Nuove proposte:

Eugenio in Via di Gioia

Tecla Insolia

Fadi

Leo Gassmann

Sanremo 2020: gli ospiti del Festival serata per serata

Ad aprire la serata sarà Fiorello che introdurrà anche il conduttore Amadeus. L'altro ospite fisso invece, Tiziano Ferro, dovrebbe entrare al termine delle esibizioni delle Nuove Proposte. Per lui subito uno dei brani più famosi della musica leggera italiana, Nel blu dipinto di blu, con cui Modugno vinse a Sanremo nel 1958.

Sarà poi la volta sul palco delle due co-conduttrici, Diletta Leotta e Rula Jebreal: ad entrambe, nel corso della serata, sarà dato spazio per un monologo.

A metà serata saliranno sul palco i primi ospiti, Albano e Romina, che si esibiranno con l'inedito "Raccogli l'attimo" e con un medley di successi del passato.

Sanremo 2020, le polemiche del Festival

L'attesa esibizione di Emma Marrone dovrebbe arrivare dopo il monologo di Rula Jebreal, mentre, a seguire Tiziano Ferro con "Accetto miracoli", dovrebbero essere Gessica Notaro e Antonio Maggio che cantano "La faccia e il cuore", un brano scritto da Ermal Meta. A chiudere la serata sarà l'annuncio della classifica della prima serata determinata dalla Giuria Demoscopica