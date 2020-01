Sanremo 2020: Junior Cally e Rita Pavone mano nella mano nella foto ufficiale dei big

I big a Sanremo 2020 si mettono in posa attorno ad Amadeus per la foto ufficiale del Festival e tra loro ci sono anche anche Junior Cally, il rapper che nessuno voleva all'Ariston accanto a Rita Pavone, che lo tiene per mano.

È ormai iniziato il countdown, il prossimo 4 febbraio prende il via il Festival di Sanremo 2020, la kermesse televisiva più amata dagli italiani. Come ogni anno i partecipanti al festival di Sanremo si mettono in posa per la tradizionale foto di rito. Al centro vediamo Amadeus in smoking, a dispetto di tutte le polemiche dei giorni scorsi nella parte bassa della foto appare anche il rapper romano Junior Cally, con la tradizionale maschera con cui si esibisce e mano nella mano con la veterana Rita Pavone, ricordiamo che anche l'annuncio della partecipazione della cantante di "Viva la pappa col pomodoro" suscitò numerose polemiche sui social.

Junior Cally, chi è il rapper a rischio esclusione da Sanremo 2020

La gara come sempre è stata divisa in due categorie, i Big e le Nuove Proposte. I primi sono ventiquattro, dodici dei quali si esibiranno nella prima serata. Mentre l'altra meta salirà sul palco dell'Ariston nella serata successiva. La terza è dedicata alle cover. Le nuove proposte sono otto. Come da tradizione tutti i brani sono inediti e il vincitore sarà proclamato nella serata finale.