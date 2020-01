Junior Cally, chi è il rapper a rischio esclusione da Sanremo 2020

Junior Cally è stato annunciato trai i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2020 ma la sua partecipazione sta generando dure polemiche per via dei testi controversi: ecco chi è lui.

Junior Cally, prima ancora di salire sul palco di Sanremo 2020, è già finito nel tritacarne mediatico per colpa dei suoi testi, in particolar modo di un brano del 2017. Accusato di sessismo e istigazione al femminicidio, il rapper rischia davvero di non salire sul palco dell'Ariston?

Festival di Sanremo 2020

A dicembre viene annunciata la presenza di Junior Cally al Festival di Sanremo 2020, dove, sempre che riesca a salire sul Palco dell'Ariston, canterà 'No grazie', un brano che si oppone alla politica populista. Contro la sua partecipazione alla kermesse, però, si sono uniti esponenti sia della destra che della sinistra italiana: il rapper romano è sotto accusa per un suo brano, 'Strega', pubblicato nel 2017. Cinque milioni di visualizzazioni ed accuse di sessismo ed istigazione al femminicidio ora gli piovano addosso, una nuova polemica da gestire per il direttore artistico del Festival, che aspetta le decisioni della direzione RAI. Nel frattempo il management di Junior Cally lo difende e lui dichiara: "Sì è vero, ho fatto tanti sbagli. Ma voleva essere un testo in stile Kubrick".

Vita Privata

Junior Cally è il nome d'arte di Antonio Signore, nato a Roma il 10 ottobre 1991. Non ci sono molte informazioni sulla vita privata se non quelle rivelate nel suo libro 'Il principe. È meglio essere temuto che amato' edito da Rizzoli nel 2019. Da bambino ha sofferto di una malattia, una presunta leucemia che i medici hanno faticato a diagnosticare e curare. Cresciuto nella periferia romana, finite le scuole medie ha lasciato la scuola.

Carriera

La carriera discografica di Antonio Signore inizia nel 2017, con il nome d'arte di "Socio". Dopo qualche delusione discografica, "Socio" indossa la maschera antigas è diventa Junior Cally. Il suo genere musicale è il rap, il suo primo singolo pubblicato su YouTube si chiama 'Alcatraz', visualizzato più di seicentomila volte, un pezzo provocatorio dove Junior Cally canta tra l'altro "Cally che si è fatto in casa e sta fatto in casa. Fan...lo lo stato, fan...lo gli sbirri. Mi faccio saltare dentro una caserma. Ci entro dentro con lo sguardo di un prete che entra dentro una scuola materna".

La voglia di provocare è innata in Junior Cally che riesce a fare breccia nel cuore dei più giovani: il singolo 'Magicabula' ottiene ben 11 milioni di visualizzazione su YouTube e gli vale il disco di platino. Dopo aver fatto uscire il singolo 'Auto blu' su Spotify pubblica il primo album dal nome 'Ci entro dentro'.

Grazie a questi successi Junior Cally firma un contratto discografico con la Sony Music Italia. Il 6 settembre 2019 esce il suo secondo album 'Ricercato' che balza ai primi posti delle classifiche grazie anche alla collaborazione di artisti come Jake La Furia e Clementino. Nelle prime scene del videoclip che accompagna il brano 'Tutti con me' stupisce i suoi fan levandosi la maschera antigas e mostrando il suo volto.