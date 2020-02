Sanremo 2020: Junior Cally dopo il Festival si dà al calcio

Junior Cally dopo Sanremo 2020 diventa calciatore: il rapper, reduce dall'esperienza del festival, ha firmato per la squadra di Fiumicino. "Vi riempirò gli spalti", ha promesso al suo presidente.

Dopo aver calcato il palco dell'Ariston, Il rapper Junior Cally calpesterà l'erba dei campi di calcio del campionato di Promozione laziale. L'uomo che nessuno voleva al Festival di Sanremo, è molto legato alla comunità di Fiumicino. Il neo calciatore ha chiamato personalmente Simone Munaretto, il presidente della società, per offrirsi come giocatore.

Lo stesso dirigente ha voluto raccontarlo al Corriere della Sera "È stato lui a contattarci, era tornato a casa da poche ore ed è venuto a dirci che voleva darci supporto". Il rapper ha promesso di riempire gli spalti dello stadio "Vi riempio lo stadio, ci ha assicurato sorridendo, lo fa per portarci un po' di pubblico".

Junior ha già firmato il tesserino e potrà esordire domenica 23 febbraio nel suo ruolo di esterno d'attacco. Il rapper spera in questo modo di ripagare l'affetto che gli ha mostrato la comunità di Fiumicino nei difficili giorni che hanno preceduto Sanremo. In quel periodo, come tutti ricorderanno, molti avevano chiesto la sua squalifica dal Festival per 'Strega', un brano pubblicato nel 2017, accusato di sessismo ed istigazione al femminicidio.