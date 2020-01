Sanremo 2020, Heather Parisi bacchetta Amadeus su Twitter con un video

Heather Parisi prende in giro Amadeus, il presentatore di Sanremo 2020, condividendo un simpatico video prodotto da Freeda in cui il direttore artistico viene messo alla berlina per le parole pronunciate durante la presentazione di Francesca Sofia Novello.

Anche Heather Parisi decide di dire la sua sulla polemica che sta travolgendo Amadeus. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 aveva presentato Francesca Sofia Novello elogiando la sua "capacità di stare con un grande uomo, stando un passo indietro". Nonostante le precisazioni di ieri, anche oggi Amadeus è stato l'oggetto di numerose critiche.

L'ex soubrette ha provato a dire la sua dall'account di Twitter condividendo un video di Freeda. Una clip molto simpatica in cui si vedono volti noti di Hollywood, sia del cinema che della televisione, sottolineare con mimiche annoiate o esageratamente stupite le numerose volte che Amadeus pronuncia la parola 'bella' o 'bellezza'. Il video si conclude con l'invito: "Basta parlare delle donne in questo modo". La Parisi non commenta, a parlare per lei sono personaggi come Jennifer Lopez, Emma Watson o Joe Keery di Stranger Things.

A commento del video, Heather riporta solo le parole di Amadeus: "È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro", aggiungendo: "Amadeus durante la conferenza stampa del Festival di #Sanremo Gennaio 2020 #Sanremo2020 #Freeda. Sotto il post gli utenti hanno commentato parecchie volte, molti di loro mostrando ancora ostilità nei confronti di Amadeus, mentre qualcuno sottolinea i cattivi rapporti tra Heatder e Lucio Presta, manager di Amadeus.