Sanremo 2020, Elodie accusa Marco Masini di body shaming

Elodie attacca Marco Masini accusandolo di body-shaming. Il cantante, dietro le quinte del Festival, avrebbe sottolineato più volte la magrezza della collega dando vita ad una discussione molto accesa.

Sanremo 2020 a dieci giorni dalla sua conclusione continua a far discutere. Alcuni giorni fa era circolata la voce di un litigio dietro le quinte del festival tra Marco Masini e Elodie. Oggi la cantante uscita dal talent 'Amici' ha confermato i rumors e ne ha spiegato i motivi: "Marco mi ha fatto body-shaming", riferendosi a quell'odiosa pratica di bullismo che tende a colpire l'aspetto fisico delle persone.

I due si sono incrociati dietro il palco di Sanremo, Elodie era pronta ad esibirsi con il brano 'Andromeda' scritto per lei dall'amico Mahmood. "È vero, Masini mi ha fatto body-shaming" dice Elodie, "mi ha salutato dicendo 'Oh, ciao: ma quant'è che non mangi?' e aggiunge "mi ha detto più volte 'Mangia'. Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi".

La cantante pronta per esibirsi, era molto tesa, le parole del collega l'hanno fatta arrabbiare e tra i due è nata una discussione. Forse da Masini, vittima per anni di odiose dicerie, ci si sarebbe aspettati un atteggiamento di maggiore sensibilità nei confronti di una giovane collega?