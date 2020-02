Sanremo 2020, Elettra Lamborghini all'hater: "Io grassa? Sei un deficiente con il pisellino piccolo”

Elettra Lamborghini, dopo la sfilata sul red carpet di Sanremo 2020, risponde per le rime a un hater che l'ha definita una 'palla di lardo'.

Sanremo 2020 non è ancora cominciato e Elettra Lamborghini ha già avuto la prima lite con un hater che, dopo averla vista sfilare sulla consueta passerella dei cantanti in gara, l'ha definita una "palla di lardo".

Elettra Lamborghini, nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini e famosa influencer, è una delle partecipanti al Festival di Sanremo 2020. L'ereditiera salirà sul palco il 5 febbraio, secondo la scaletta ufficiale sarà la quinta big a cantare. Elettra ha sfilato sul red carpet del Festival, abito lungo rosso, ben portato per tutti gli addetti ai lavori, tranne che per i soliti leoni di tastiera. Uno questi le ha scritto: "Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa".

Ma questa volta l'hater ha trovato pane per i suoi denti perchè Elettra non si è lasciata intimorire e gli ha risposto: "Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo. Mi dispiace, pisellino...".

Gioco, set partita per Elettra che a Sanremo presenterà il brano 'Musica e il resto scompare', che anticipa l'uscita dell'album 'Twerking Queen'.