Sanremo 2020: come votare i cantanti in gara

A partire da stasera si potranno votare anche da casa i cantanti in gara a Sanremo 2020: con una chiamata da telefono o con un SMS via smartphone sarà possibile sostenere anche a distanza la propria canzone preferito o l'interprete del cuore.

Attenzione però: stasera 7 febbraio sarà possibile partecipare al voto per le nuove proposte, sabato 8 febbraio, nella serata finale, il televoto sarà possibile anche per ribaltare la classifica dei Big.

Come funziona il televoto

Si può votare da telefono fisso, con un chiamata ma solo se si è abbonati a Tim o Wind, e da cellulare, con un SMS, con uno qualunque dei seguenti operatori: Tim, Vodafone, Wind, Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad e ho.mobile. Per votare dal fisso il numero è 894.001. Il numero a cui inviare l'SMS è 475.475.1. Il televoto è possibile dall'annuncio del via fino al famoso "stop al televoto". Come si fa a votare il proprio preferito? Basta inviare il codice associato al cantante nel testo dell'SMS oppure digitando lo stesso codice sulla tastiera del telefono fisso. Si possono esprimere un massimo di 5 preferenze per sessione di voto. Il costo del televoto attraverso telefono fisso è di 0,51 centesimi per ciascun voto; attraverso smartphone ciascun SMS avrà un costo di 0,50 centesimi per gli utenti Tim, Vodafone, Wind, Poste Mobile, CoopVoce, ho.mobile e Iliad, di 0,51 centesimi per gli utenti Tre Italia.

Televoto per le Nuove proposte nella quarta serata

Stasera si decreterà il vincitore nella sezione Nuove proposte in due manche, semifinale e finale.

Nella prima fase i 4 cantanti si sfideranno in due alla volta, come visto nelle serate precedenti e a votare saranno il pubblico da casa, la giuria demoscopica e la giuria che rappresenta sala stampa, TV, radio e web con un peso, rispettivamente, del 34%, 33%, 33%.

Da 4, le Nuove proposte diventeranno 2, ovvero coloro che si sfideranno per la vittoria finale, che sarà votata esattamente con le stesse modalità della prima manche. Dopo il conteggio dei voti si procederà alla proclamazione del vincitore.

Per il voto da casa è importante ricordare che numeri a cui chiamare o inviare SMS e costi sono gli stessi indicati sopra.

Televoto per i Big nella serata finale

Domani, sabato 8 febbraio 2020, si chiuderò la 70ma edizione del Festival di Sanremo con la proclamazione del vincitore tra i big in gara. Anche il pubblico da casa potrà partecipare alla votazione. La prima fase prevede l'esibizione dei 24 big in gara. Sarà subito aperto il televoto che verrà poi chiuso appena terminate tutte le performance. Sarà quindi stilata una classifica generata dalla media dei voti della giuria demoscopica (che pesa per il 33%), della giuria in sala stampa (che pesa per il 33%) e del televoto (che pesa per il 34%). La classifica finale sarà generata dalla media delle classifiche di ciascuna delle 5 serate. Sarà proprio questa a decretare il nome dei 3 artisti che potranno quindi accedere al podio.

La seconda fase vedrà tornare sul palco solo i primi classificati. Verranno completamente azzerate le precedenti votazioni e verrà aperta una nuova fase di voto a cui parteciperanno ancora una volta la giuria demoscopica (che peserà per il 33% sul risultato finale), la giuria della sala stampa (che peserà per il 33%) e il pubblico da casa con il televoto (che inciderà per il 34%). Il nome del vincitore o della vincitrice di Sanremo 2020 sarà determinato dalla percentuale di voto complessiva più alta. Per il voto da casa è importante ricordare che numeri a cui chiamare o inviare SMS e costi sono gli stessi indicati sopra.

