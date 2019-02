Sanremo 2019: la scaletta della serata finale!

Marica Lancellotti

Anche questo Festival di Sanremo 2019 si prepara a chiudere i battenti: stasera intorno alle 20:45 su Rai1 prenderà il via il gran finale della 69ma edizione. La scaletta dell'ultima serata prevede il solito panorama ricchissimo di artisti in gara, che si esibiranno nuovamente tutti e 24, mentre è stato ridotto a due il numero di superospiti (a meno di sorprese à la Anastasio dell'ultimo momento).

Ecco l'elenco dei 24 cantanti in ordine di esibizione:

Daniele Silvestri

Anna Tatangelo

Ghemon

Negrita

Ultimo

Nek

Loredana Bertè

Francesco Renga

Mahmood

Ex-Otago

Il Volo

Paola Turci

The Zen Circus

Patty Pravo con Briga

Arisa

Irama

Achille Lauro

Nino D'Angelo con Livio Cori

Federica Carta e Shade

Simone Cristicchi

Enrico Nigiotti

Boomdabash

Einar

Motta

Alla fine della serata verrà decretato il vincitore o la vincitrice di questa 69ma edizione, con il sistema di voto più volte spiegato: maggiore importanza verrà data al televoto da casa, che peserà per il 50%, la restante percentuale sarà divisa tra la sala stampa, il 30%, e la Giuria d'Onore presentata per la prima volta durante la quarta serata, il 20%. Sarà il più importante ma non l'unico premio attribuito durante la serata: verranno consegnati anche il premio per il Miglior testo (assegnato dalla Giuria d'Onore), il premio "Sergio Endrigo" per la migliore interpretazione (assegnato dalla sala stampa), il premio della critica "Mia Martini" e il premio "Lucio Dalla".

Come già detto gli ospiti della serata saranno solo due ma di tutto rispetto: chiariamo subito che non ci sarà Ariana Grande, come auspicato alla vigilia, ma la "quota internazionale" sarà comunque rispettata per la presenza di Luis Fonsi (sì, proprio quello di Despacito) che duetterà con Eros Ramazzotti sulle note di Per le strade una canzone tratta dal disco Vita ce n'è. Ramazzotti duetterà anche con Claudio Baglioni, così come Elisa, l'altra ospite della puntata, che raggiungerà il palco dell'Ariston per presentare il nuovo singolo Anche fragile.