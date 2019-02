Sanremo 2019: Mahmood è il vincitore del Festival!

Marica Lancellotti

Sanremo 2019 ha appena decretato il vincitore di questa edizione: il giovane Mahmood con il brano Soldi. La sua vittoria ha scardinato tutti i pronostici della vigilia: le statistiche davano per favoriti Ultimo e Irama, primi nella classifiche di vendita, Il Volo e Simone Cristicchi. Vincitrice morale dell'edizione Loredana Bertè, acclamata dalla platea e dichiarata "ufficialmente" da Claudio Bisio trionfatrice per il teatro Ariston.

I premi "Mia Martini", "Lucio Dalla" e per il miglior testo invece sono stati assegnati a Daniele Silvestri, mentre a Simone Cristicchi è andato il premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione di questa edizione e quello per la migliore composizione. Premiato anche Ultimo dalla piattaforma TimMusic.

La classifica finale

1 Mahmood

2 Ultimo

3 Il Volo

4 Loredana Bertè

5 Simone Cristicchi

6 Daniele Silvestri

7 Irama

8 Arisa

9 Achille Lauro

10 Enrico Nigiotti

11 BoomDaBash

12 Ghemon

13 Ex-Otago

14 Motta

15 Francesco Renga

16 Paola Turci

17 The Zen Circus

18 Federica Carta e Shade

19 Nek

20 Negrita

21 Patty Pravo e Briga

22 Anna Tatangelo

23 Einar

24 Livio Cori e Nino D'Angelo

È stato il Festival dei giovani: per la partecipazione tra i cantanti in gara di artisti particolarmente graditi e noti al pubblico più giovane (come Mahmood, Ultimo, Irama, Achille Lauro) ma anche per i dati d'ascolto, che hanno confermato una maggiore partecipazione di ragazzi tra i 15 e i 34 anni. In particolare nella fascia d'età tra gli 8 e i 14 anni il secondo Festival diretto da Claudio Baglioni ha registrato il dato più alto degli ultimi 21 anni, il 48.4%, e ha fatto ancora meglio tra le ragazze tra i 15 i 34 anni, tra cui ha raccolto il 60% d share. La stessa età media dei concorrenti, come ha ricordato Claudio Baglioni durante l'ultima conferenza stampa, si è molto abbassata: è di 37 anni. Non solo tra i giovani: il Festival ha avuto una buona tenuta anche tra il pubblico "più âgée" e nel complesso, dopo il leggero calo della prima serata, ha sempre collezionato in media più di 9 milioni di spettatori a serata, con uno share intorno ai 47 punti, uno dei risultati migliori degli ultimi 14 anni.

Il Festival di Sanremo 2019 ha giovato anche alle vendite dei singoli e alle visualizzazioni su YouTube e Spotify: nella classifica di iTunes, aggiornata alla mattina della finale, Ultimo era in prima posizione con I tuoi particolari, seguito a ruota dall'altro idol delle teenager Irama e la sua La ragazza con il cuore di latta. In terza posizione Simone Cristicchi con Abbi cura di me. Francesco Renga chiude la top ten, in cui non c'è traccia di Achille Lauro e della sua assai discussa Rolls Royce, che occupa il 13mo posto, superata di poco dal pezzo dei BoomDaBash, Per un milione. La canzone che al momento ha venduto meno è quella presentata da Livio Cori e Nino D'Angelo. Leggermente diversa la classifica settimanale di Spotify, che conferma la prima e la seconda posizione per i singoli più ascoltati della settimana in Italia per Ultimo e Irama, ma vede una netta rimonta di Achille Lauro, in quarta posizione, che stacca di parecchi punti Federica Carta e Shade, sesti. Per trovare un altro brano sanremese nella lista di Spotify bisogna scendere al 22mo posto dove troviamo il Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti. I singoli di Sanremo sono andati molto bene anche su YouTube, dove in prima e seconda posizione ci sono ancora Ultimo e Irama, con, rispettivamente, 1,7 milioni e 1,5 milioni di visualizzazioni. Loredana Bertè sale in terza posizione con 1,1 milione di click, ex aequo con Simone Cristicchi, ed entrambi superano di poco le visualizzazioni de Il Volo. Poco sotto il milione Achille Lauro, solo 19mo Mahmood con uno dei pezzi più orecchiabili del Festival, Soldi.