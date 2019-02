Sanremo 2019: Mahmood all'Eurovision, è ufficiale!

Sanremo 2019 è finito da poco e ha decretato il vincitore di questa edizione in Mahmood, con il brano Soldi. La sua vittoria ha scardinato tutti i pronostici della vigilia visto che le statistiche davano per favoriti Ultimo e Irama, e tutt'ora continua a far discutere, tra malumori di altri protagonisti del Festival e di politici vari. Oggi Alessandro Mahmoud, dopo una breve riflessione, ha dichiarato che sarà il rappresentante dell'Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2019!

Guardando le classifiche italiane, il successo del cantante è confermato nonostante le polemiche. Nella giornata di ieri, Soldi di Mahmood è risultato primo nella classifica Spotify, primo su Apple Music e primo su iTunes. Inoltre, a raccontare il gradimento universale della traccia, il brano è addirittura entrato nella Top 50 di Spotify, alla 40esima posizione, con oltre 1.500.000 di ascolti.

Alessandro Mahmoud è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano ed ha iniziato da piccolo a studiare canto, affiancandolo, a 19 anni, allo studio del pianoforte. Sanremo non è la sua prima apparizione in un programma musicale: nel 2012 ha preso parte a X-Factor, reclutato nella squadra di Simona Ventura, anche se la sua avventura si è conclusa alla terza puntata. Il primo avvicinamento al Festival della canzone italiana è datato 2015, quando, con il brano Dimentica da lui scritto, ha vinto il concorso Area Sanremo. Lo stesso pezzo è stato presentato nel 2016 nella sezione giovani del Festival, ottenendo il quarto posto.

Ok ve lo posso dire,

Rappresenterò l'Italia all' @EurovisionRai con "SOLDI".

Non vedo l'ora.

pic.twitter.com/SbWqouoHIi — Mahmood (@Mahmood_Music) February 12, 2019

Nel 2017 ha pubblicato il singolo Pesos e ha cominciato a lavorare come autore per Elodie (con il brano Nero Bali), Michele Bravi, Guè Pequeno e Marco Mengoni (per cui ha scritto Hola (I Say)), oltre a vantare una collaborazione con Fabri Fibra nella canzone Luna. La svolta per Mahmood è arrivata con l'avvicinamento ai due produttori Dardust e Charlie Charles (per capirci, lo stesso dietro al successo di Ghali e Sfera Ebbasta), gli stessi che l'hanno aiutato a dar forma prima a Gioventù Bruciata, il pezzo con cui ha vinto Sanremo Giovani lo scorso dicembre, poi a Soldi, il brano che ha vinto il 69mo Festival di Sanremo e che è già diventato il nuovo tormentone in radio.

Ora Mahmood ha accettato di essere il concorrente che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurofestival, appuntamento al 14 maggio 2019!