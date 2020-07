Sandra Milo: "Federico Fellini? Ecco perché non vado sulla sua tomba"

Sandra Milo in questi anni non è mai andata sulla tomba di Federico Fellini: visitare il sepolcro dove riposa il regista sarebbe un addio definitivo mentre per Sandra "Federico c'è ancora", come ha confessato durante un'intervista al Corriera della Sera 7.

Sandra Milo e la figlia Debora Ergas attualmente sono inviate de La Vita in Diretta Estate, il loro viaggio alla scoperta dell'Italia è iniziato proprio da Rimini, la città di Federico Fellini e dove il regista è sepolto accanto a Giulietta Masina ed il figlio Federichino, morto un mese dopo la nascita. In tutti questi anni Sandra non è mai andata sulla tomba del regista, il motivo lo spiega lei stessa: "La tomba è qualcosa di chiuso e di definitivo, non intendo andare a trovarlo lì e non penso che la cosa a lui interessi".

Sandra Milo e Federico Fellini si sono conosciuti nel 1963 sul set di 8½, l'attrice due anni dopo fu chiamata dal regista per il film Giulietta degli spiriti e le sue interpretazioni le valsero due Nastri d'Argento come miglior attrice non protagonista. La loro storia d'amore clandestina sarebbe durata circa diciassette anni, "Io ho grandi ricordi di lui" dice Sandra alla giornalista confessandole che per lei Federico c'è ancora "Non è che non abbia accettato l'idea di lui che è morto, ma lui per me c'è ancora e non è un pensiero nostalgico è reale".