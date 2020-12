Sandra Milo su Ciro e la telefonata in tv: lei spiega come andarono le cose

Sandra Milo ha avuto una vita interessante e avventurosa e viene ricordata anche per quell'urlo in diretta TV, quando con una telefonata, le annunciarono due suo figlio Ciro era rimasto coinvolto in un un incidente ed era in gravi condizioni. L'attrice e conduttrice ha spiegato come andarono le cose in un commento pubblicato sulla pagina Instagram Prossimi Congiunti, come potete vedere nel post qui sotto.

A chi le ha chiesto dei retroscena di questo episodio, che ormai fa parte della storia della tv italiana, Sandra Milo ha risposto in maniera esaustiva e garbata come sempre: "Nessun retroscena. Uno stupido scherzo fatto da una delle 25 dipendenti degli uffici di un famoso bar di Via del Corso in Roma, chiuso ormai da anni, e nessuna di loro confessò mai, né chiese scusa, ma la telefonata (rintracciata dai centralini), partì da lì. Non voglio più parlarne, grazie." L'attrice ha poi ribadito di non voler più parlare di quell'episodio e ha aggiunto: "A momenti ci restavo secca."

Per i pochi che non ricordano cosa accadde quel giorno a Sandra Milo, un breve riepilogo: era l'8 gennaio 1990, Sandra era in diretta su Rai 2 con una puntata del programma pomeridiano La vita è meravigliosa, da lei condotto. Tra gli ospiti c'erano Alessandro Gassman e Francesca D'Aloja. Durante la trasmissione arrivò una telefonata e una voce femminile concitata disse "Sandra, ma che fai lì?" e le annunciò che suo figlio Ciro De Lollis era stato ricoverato all'ospedale San Giovanni in gravi condizioni. Sandra Milo, sconvolta, lasciò lo studio in lacrime e da quel momento la tv italiana non fu più la stessa. L'urlo della Milo - "Chi? Ciro? Oddio, no!" - fu ripreso da altre trasmissioni - tra cui Blob! - e divenne iconico. L'identità della donna che telefonò in studio, e che ai centralini si presentò con un nome falso, Maria Ramondino, non fu mai individuata, ma la telefonata fu rintracciata.